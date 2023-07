São Miguel, la più grande isola dell’arcipelago delle Azzorre in Portogallo, è un vero gioiello nel cuore dell’Oceano Atlantico. Conosciuta come “Ilha Verde” o “Isola Verde”, São Miguel è famosa per i suoi paesaggi rigogliosi e le colline verdeggianti. L’isola offre una varietà di ambienti, dalla moderna città di Ponta Delgada, con il suo stile europeo, alle spiagge di sabbia nera, alle sorgenti termali che rivelano l’origine vulcanica dell’isola, ai tradizionali villaggi di pescatori. Nonostante sia l’isola più turistica dell’arcipelago, São Miguel conserva ancora la sua autenticità e offre molte meraviglie da scoprire.

Viaggiare a São Miguel

Come arrivare a São Miguel

L’aeroporto principale di São Miguel è Ponta Delgada, raggiungibile in circa 2,5 ore di volo da Lisbona. Attualmente, l’unico modo per viaggiare tra São Miguel e le altre isole è l’aereo, con vettori come Azores Airlines, TAP e Ryanair. Durante la stagione estiva, quando il tempo lo permette, è possibile viaggiare in traghetto tra alcune delle isole minori.

Quando visitare São Miguel e le Azzorre

I mesi estivi da luglio a settembre offrono il clima migliore per visitare le Azzorre. Durante questo periodo, le temperature sono più elevate, con giornate di sole più lunghe e acque marine più calde. Tuttavia, i mesi di mezza stagione di giugno e ottobre sono da considerare per la minore affluenza di turisti e le temperature più moderate, ideali per le escursioni. A São Miguel, le temperature estive possono raggiungere i 20°C, mentre in inverno possono scendere fino a 10°C, con una maggiore probabilità di pioggia.

Cosa fare e vedere a São Miguel

Attrazioni principali

La maggior parte dei visitatori inizia il loro viaggio a São Miguel dalla capitale dell’isola, Ponta Delgada, passeggiando lungo il lungomare fino al porto moderno e alla zona dei ristoranti e dei bar. Tra le attrazioni principali della città ci sono le storiche Portas de Cidade, il forte de S. Bras del XVI secolo, il Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e il palazzo presidenziale. Non si può mancare una visita al Mercado da Graça, il mercato locale dei contadini.

Le attrazioni naturali di São Miguel sono altrettanto affascinanti. Il lago Sete Cidades, situato nel cratere di un vulcano spento, è il punto di partenza di numerose escursioni. Questo luogo, una delle “7 meraviglie del Portogallo”, è famoso per i suoi due laghi vulcanici, uno verde e uno blu, che secondo la leggenda si sono formati dalle lacrime di una principessa e di un pastore innamorati.

Altre attrazioni

Altre attrazioni da non perdere a São Miguel includono Lagoa do Fogo, un altro splendido lago di cratere vulcanico, e la città di Furnas, famosa per le sue attività geotermiche. Il Parque Terra Nostra, un bellissimo giardino risalente al 1775, ospita le sorgenti termali Terra Nostra, dove è possibile rilassarsi. Nelle vicinanze di Lagoa das Furnas si trovano fumarole, pozzi sotterranei riscaldati naturalmente dall’attività geotermica, dove i locali cucinano uno stufato tradizionale chiamato cozido.

La coltivazione del tè è un’altra attrazione di São Miguel. Cha Gorreana, la piantagione di tè più antica d’Europa, offre tour della fabbrica e degustazioni di tè nero e verde. Infine, la città di Vila Franco do Campo offre magnifici panorami, in particolare dalla chiesa Ermida de Nossa Senhora da Paz, situata in cima a una collina.

Attività all’aperto

Per gli amanti della natura e dell’avventura, il Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões offre panorami mozzafiato e la possibilità di praticare canyoning. Inoltre, São Miguel è un luogo ideale per l’osservazione delle balene, grazie alla sua posizione tra il Nord America e il Portogallo, che attira naturalmente diverse specie di balene e delfini.

São Miguel, con la sua varietà di paesaggi, le sue attrazioni naturali e culturali e le sue attività all’aperto, è una destinazione ideale per chi cerca un’esperienza di viaggio unica. Che si tratti di esplorare la capitale Ponta Delgada, di fare escursioni nei crateri vulcanici o di rilassarsi nelle sorgenti termali, c’è qualcosa per tutti i gusti su questa affascinante isola dell’arcipelago delle Azzorre.