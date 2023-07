Il periodo ideale per visitare il Giappone varia in base alle attività che si desidera svolgere una volta giunti sul posto. Grazie alla vasta gamma di attività, destinazioni e festival disponibili durante tutto l’anno, non esiste un momento sbagliato per visitare il Paese.

Il clima in Giappone: quando andare

Da un punto di vista climatico, i periodi migliori per visitare il Giappone sono comunemente considerati quelli della stagione dei fiori di ciliegio, tra marzo e aprile, e quello autunnale, tra ottobre e novembre, quando si possono ammirare i romantici colori tipici della stagione.

La fioritura dei ciliegi

I mesi estivi, da giugno ad agosto, offrono le condizioni ideali per gli escursionisti e gli amanti della vita all’aria aperta, ma solo nelle montagne delle Alpi giapponesi e nei selvaggi parchi nazionali di Hokkaido. Altrove, il clima è caldo e umido.

La stagione delle piogge

La stagione delle piogge si verifica dalla fine di maggio fino alla metà di giugno o luglio. In inverno, da dicembre a febbraio, il nord del Giappone è generalmente ricoperto di neve, ma nonostante il clima rigido, si possono trovare una varietà di festival ed eventi.

Le stagioni in Giappone

Il Giappone è una destinazione per tutto l’anno e la cultura giapponese offre spunti di pari passo con il mutare delle stagioni, con cibi stagionali e festival.

Le differenze climatiche tra le isole

Sebbene il Giappone possa sembrare piuttosto piccolo sulla mappa, è un paese di estreme differenze in termini di tempo e il clima del paese varia da isola a isola, soprattutto durante i mesi invernali. Il Giappone si estende dalla gelida isola settentrionale di Hokkaido, fino alle isole subtropicali di Okinawa nell’estremo sud-ovest.

Le stagioni nelle diverse città

Nel mezzo, in posti come Tokyo e Kyoto, sull’isola principale giapponese di Honshu, le cose tendono ad essere meno estreme. In generale, le località a sud e ad ovest tendono ad essere leggermente più calde, mentre le località a nord e ad est tendono ad essere più fresche.

Il momento migliore per visitare il Giappone

La stagione dei fiori di ciliegio è un periodo spettacolare, anche se molto affollato, per visitare il Giappone. Questi fiori color cipria iniziano ad emergere in primavera, con un periodo di fioritura leggermente anticipato al sud rispetto alle regioni centrali e settentrionali.

Il mese più economico per visitare il Giappone

Se l’osservazione dei fiori di ciliegio non è in cima alla lista dei desideri, allora è meglio prendere in considerazione l’idea di visitare il Giappone in un periodo dell’anno più economico. Ad eccezione di Capodanno, la bassa stagione in Giappone va dal tardo autunno all’inizio della primavera. È più fresco, più secco e più silenzioso.

Periodi da evitare

C’è una settimana in primavera che è vivamente consigliabile evitare per una visita in Giappone: la Golden Week. Insieme alle vacanze di Capodanno (e alla festa dell’Obon in agosto), la Golden Week è una delle settimane di punta per i viaggi in Giappone.

Feste e festività in Giappone

Il Giappone ha festival (matsuri) a cui vale la pena partecipare durante tutto l’anno. Spesso intrise di una tradizione secolare, queste celebrazioni sono solitamente piene di colore e folklore e offrono una visione impareggiabile della cultura giapponese.

Le principali festività nazionali giapponesi

Le principali festività nazionali giapponesi da segnare sul calendario sono il Capodanno giapponese – Shogatsu, l’Obon a metà agosto o metà luglio, a seconda della zona e la Golden Week tra il 29 aprile e il 5 maggio.

Festival di musica rock e popolare

La fine di luglio e agosto in Giappone è il momento dei festival di musica rock e popolare. Uno dei migliori è l’Earth Celebration a Sado-ga-shima, dove i famosi batteristi Kodo collaborano con ospiti della scena musicale mondiale.

Il Giappone offre una vasta gamma di attività, destinazioni e festival durante tutto l’anno, rendendolo una destinazione ideale per qualsiasi periodo. Tuttavia, è importante considerare il clima, le festività e le stagioni per pianificare al meglio il viaggio.