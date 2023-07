Viaggiare in Italia a Settembre: 10 Destinazioni Imperdibili

Settembre è un mese ideale per viaggiare in Italia. Le spiagge e le città sono meno affollate, le temperature sono piacevoli e i costi per voli e alloggi sono notevolmente ridotti rispetto ai mesi estivi. Che tu sia un amante del mare, della montagna o delle città d’arte, l’Italia offre una vasta gamma di opzioni. Ecco una lista di 10 destinazioni perfette per una vacanza in Italia a settembre.

Destinazioni da non perdere

Lago di Tenno

Il Lago di Tenno, situato a 570 metri di altitudine ai piedi del Monte Misone, è una meta ideale per gli amanti della montagna e del trekking. Il lago si trova nel comune di Tenno, a nord del Lago di Garda, vicino al Canale di Tenno, uno dei borghi più belli d’Italia.

Bologna

Per chi preferisce un weekend in città, Bologna è sempre un’ottima scelta. Conosciuta per il suo cibo delizioso, i suoi monumenti storici e le sue belle vedute, Bologna ospita anche una grande mostra dedicata a Monet e agli Impressionisti a Palazzo Albergati.

Ostuni

Conosciuta come la città bianca della Puglia, Ostuni affascina con i suoi vicoli luminosi e la sua architettura straordinaria. Ostuni è la base perfetta per esplorare le più belle spiagge del versante adriatico della Puglia e per visitare altre città affascinanti come Locorotondo, Martina Franca, Alberobello e Cisternino.

Val d’Orcia

La Val d’Orcia è un territorio che sembra uscito da un dipinto, con i suoi borghi pittoreschi, la sua natura sconfinata, le sue colline sinuose e i suoi cipressi. Situata in provincia di Siena, a nord del monte Amiata e vicina al confine con l’Umbria, la Val d’Orcia è ideale da esplorare a piedi o in bicicletta.

Lampedusa

Lampedusa è una delle più belle isole del Mediterraneo, con spiagge da sogno e un’atmosfera da favola. Non perdere la strada panoramica dell’isola, una delle migliori esperienze da fare.

Rocca Calascio

Rocca Calascio è la roccaforte più alta dell’Appennino. Visitarla è come fare un viaggio nel tempo. Situata su montagne a picco sopra la vallata della Piana di Navelli, la Rocca offre una vista mozzafiato ed è il punto di partenza per visitare i luoghi più belli e meno conosciuti dell’Abruzzo.

Sicilia Occidentale

Da Palermo a Marsala, la Sicilia Occidentale offre un viaggio on the road lungo le meraviglie del versante occidentale dell’isola. Troverai città indimenticabili, monumenti storici, saline e spiagge da sogno.

Tour dei Castelli in Emilia-Romagna

Se ami le atmosfere antiche, ti consigliamo di visitare le fortezze nelle zone di Castell’Arquato, Vigoleno, Soragna e Bardi. Questi castelli sono tra i meglio conservati in Italia e offrono scorci panoramici e strutture di architettura romanica.

Cinque Terre

Settembre è il periodo migliore per organizzare una vacanza alle Cinque Terre. I prezzi sono vantaggiosi e il clima ti permetterà di percorrere i sentieri più belli della zona, come il trekking che da Riomaggiore conduce a Porto Venere.

Val di Fassa

La Val di Fassa è un vero paradiso, specie se ami le vacanze attive nelle Dolomiti del Trentino. Qui potrai praticare il nordic walking, mtb, canyoning e trekking. Moena è il centro maggiore della Val di Fassa, poi ci sono Soraga, ideale per le passeggiate nei boschi e Mazin, il paese dei pitores, gli artigiani decoratori.

L’Italia offre una vasta gamma di destinazioni per una vacanza a settembre. Che tu preferisca il mare, la montagna o le città d’arte, troverai sicuramente la destinazione perfetta per te. Buon viaggio!