Praga, la‌ capitale della​ Repubblica ‌Ceca,‍ è ⁤una città che sembra uscita da una fiaba. Con la sua architettura gotica, i suoi ponti e le‍ sue leggende, ha incantato il mondo intero. Se non avete ancora avuto l’opportunità di visitarla, è il momento di rimediare. Ecco una guida alle attività da fare e ai luoghi⁤ da vedere a Praga e nei suoi ⁤dintorni in tre o quattro giorni.

Attrazioni principali di Praga

Castello di Praga

La visita ⁣a Praga deve iniziare dal⁣ Castello di ‌Praga, l’immensa fortezza che ‍domina la città. Al suo interno si trova la Cattedrale di San Vito, una bellissima chiesa gotica risalente a più ​di un millennio. Non perdete⁢ una visita alla Pinacoteca del Castello e al vicolo d’oro,⁣ l’antica strada abitata dalla servitù del castello e dagli orafi.

Ponte Carlo

Il​ Ponte Carlo è un’esperienza da fare assolutamente‌ in​ città. Collega⁤ la​ Città ‌Vecchia a Malá Strana ed è circondato da ​30 statue barocche. Il‍ momento‍ più bello per ⁤visitarlo è al ⁤tramonto, quando la‍ luce che si specchia nelle acque del fiume Moldava vi lascerà senza fiato.

Malá Strana e ⁤Città Vecchia

Malá ‍Strana, ‌letteralmente “quartiere piccolo”, è uno dei quartieri più multiculturali della città. Merita una visita la Chiesa⁢ di San Nicola. Perdetevi invece tra le stradine labirintiche della Città Vecchia, il quartiere più antico della città, ‍e fermatevi⁢ nella Piazza Vecchia, ‌centro nevralgico della parte antica di Praga.

Altre attrazioni

Non perdete una visita​ alla Casa Danzante, alla Chiesa di Santa Maria ‍di Tyn, ai bellissimi cimiteri della città, al Museo di Arte Contemporanea e ⁢al Museo Nazionale. Infine, visitate ⁤il quartiere ebraico ‌e la Biblioteca Klementinum, spesso denominata come​ una ⁢delle ⁤più belle biblioteche del mondo.

Esperienze ‌uniche a Praga

Praga con​ i bambini

Visitare Praga con i bambini è ⁤come entrare a far parte di‌ una fiaba. Non perdete una‍ visita al possente castello che domina la città​ e passeggiate per le stradine di ​Malá Strana. La città è ricca ‍di polmoni verdi e parchi⁢ da visitare.

Praga in tre⁣ giorni

Se ‍avete ‌programmato un viaggio di tre giorni, ⁣ecco cosa fare assolutamente in città. Il primo giorno raggiungete ​il cuore della città, Old Town​ Square, ‍e assaggiate i‍ deliziosi ⁤dolci allo ⁣zucchero con le mandorle.⁣ Il secondo ⁣giorno fate ⁤colazione nello storico Cafè Louvre‍ e raggiungete il Castello di Praga. Il terzo ‍giorno non perdete una visita a Narodni Galerie, la Galleria Nazionale, e⁤ raggiungete⁢ il quartiere ebraico.

10 cose da vedere‌ a Praga

Infine, ecco ‍una⁤ lista‍ di 10 luoghi da‌ non‌ perdere a Praga: Cesky Krumlov, Castello di Karlštej, ⁤Castello di Konopiště, Castello di Krivoklat, Karlovy Vary, Terezin,⁣ Kutna Hora, České Budějovice, Mělník, Plzeň.

In‌ sintesi, Praga⁤ è una città ⁣ricca⁣ di storia,‍ cultura e bellezza. ⁣Che siate amanti dell’arte, della storia o​ semplicemente in cerca di un luogo magico dove passare qualche giorno, Praga saprà ⁣sicuramente stupirvi.