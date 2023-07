Scopriamo la Via della Poesia sul Lago di Como

Un viaggio tra natura e poesia

La Via della Poesia sul Lago di Como: un percorso unico

Esplorare la Via della Poesia sul Lago di Como rappresenta un’esperienza unica e affascinante, un modo originale per scoprire una parte del bacino lombardo forse meno nota, ma non per questo meno affascinante. Questo itinerario escursionistico è tra i più suggestivi del Lago di Como, unendo la bellezza della natura circostante con l’arte della poesia, espressa dai più celebri autori che hanno avuto la fortuna di vivere e trarre ispirazione da questo meraviglioso panorama.

Il percorso della Via della Poesia

La Via della Poesia offre un punto di vista insolito sul bacino lombardo, lontano dalle mete più turistiche come Cernobbio, dalle ville di lusso e dai locali alla moda. Il percorso si snoda sulla sponda ovest del Lario, la più selvaggia, e inizia dal pittoresco borgo di Brienno, una delle gemme del Lago di Como, con un centro storico ben conservato e diverse attrazioni che meritano una visita.

Dettagli del percorso

Caratteristiche del sentiero

Il sentiero della Via della Poesia è un percorso ad anello di circa 4,5 chilometri, che può essere completato in circa sei ore, a seconda della preparazione fisica. Il percorso presenta diverse salite e discese che richiedono un buon allenamento e un equipaggiamento adeguato, comprese scarpe da trekking. Nonostante non sia un percorso esclusivamente per escursionisti esperti, è importante affrontarlo con la giusta preparazione fisica e mentale, per garantire la propria sicurezza e per godere appieno della natura circostante e del panorama mozzafiato sul Lago di Como.

Le tappe della Via della Poesia

Il vero fascino di questo sentiero sul bacino lombardo, oltre al panorama e alla meravigliosa natura, è l’incontro tra la passeggiata e la poesia. Il percorso si articola in 16 diverse tappe che raccontano, attraverso tavole esplicative, la storia d’amore tra il Lago di Como e diversi poeti e intellettuali che ne hanno cantato la bellezza. Tra questi, poeti del calibro di Ugo Foscolo, Elsa Somalvico, Alda Merini e Plinio il Vecchio, i cui celebri versi possono essere letti ad ogni tappa. Lungo la Via della Poesia, inoltre, sono disseminati alcuni chioschi di libri, disponibili per una lettura rilassante durante il percorso.

Conclusione

La Via della Poesia sul Lago di Como offre un’esperienza unica, unendo la bellezza della natura con l’arte della poesia. Il percorso, che si snoda per 4,5 chilometri sulla sponda ovest del Lario, offre un punto di vista insolito sul bacino lombardo e permette di scoprire la storia d’amore tra il Lago di Como e diversi poeti e intellettuali. Un’esperienza da non perdere per gli amanti della natura e della poesia.