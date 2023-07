La pittoresca isola di Madeira, un gioiello vulcanico del Portogallo, è famosa per le sue scogliere mozzafiato che si affacciano sull’Oceano Atlantico. Situata tra la costa africana e l’arcipelago delle Canarie, l’isola è un paradiso di vegetazione rigogliosa e clima mite, con temperature che raramente scendono al di sotto dei 20 gradi centigradi. Questa combinazione di elementi naturali la rende molto più di una semplice destinazione balneare, offrendo una varietà di attività costiere come il surf, il windsurf, il kitesurf e le crociere di avvistamento dei cetacei.

Le spiagge di Madeira

Caratteristiche generali

Nonostante la sua lunga costa, Madeira offre relativamente poche spiagge sabbiose naturali. La maggior parte delle spiagge sono costituite da ciottoli grigi e rocce vulcaniche di basalto. Tuttavia, le spiagge di sabbia naturale che si trovano tra le scogliere sono fatte di sabbia scura, offrendo un contrasto cromatico affascinante con le acque cristalline dell’oceano. Per favorire il turismo, sono state create numerose spiagge artificiali utilizzando sabbie dorate importate dal vicino Marocco, offrendo un’alternanza di litorali rocciosi e baie sabbiose.

Spiagge più belle di Madeira

Le spiagge più belle di Madeira includono Calheta, Machico, Praia da Prainha, Praia Formosa, Ponta Gorda, Ponta do Sol, Madalena do Mar, Jardim do Mar, Porto Moniz, Ribeira do Faial, Faja do Cabo Girao, Faja dos Padres e Porto Santo. Ognuna di queste spiagge offre un’esperienza unica, con la possibilità di godere di un po’ di tempo in spiaggia con elevati standard di bellezza e comfort, sia in estate che durante le altre stagioni.

Le spiagge più popolari

Praia da Calheta

La Praia da Calheta, situata lungo la costa occidentale di Madeira, è considerata la migliore spiaggia artificiale sabbiosa dell’isola e una delle preferite dai locali. È una spiaggia attrezzata, ideale per i bambini, per chi ama attività nautiche come la canoa o il windsurf, o semplicemente per chi desidera godersi una rilassante giornata al sole. La spiaggia è formata da due baie di sabbia dorata importata, posizionate una di fronte all’altra, che abbracciano uno specchio d’acqua cristallina.

Praia da Prainha

La Praia da Prainha si trova vicino alla spettacolare zona di Ponta de São Lourenço e al villaggio di pescatori di Caniçal sulla costa sud-orientale di Madeira. È una piccola ma suggestiva spiaggia naturale di sabbia nera di origine vulcanica che forma una baia di circa 200 metri in uno splendido scenario naturale. Nonostante la sua posizione nascosta, è facilmente raggiungibile in auto e offre i servizi necessari per un soggiorno in pieno relax.

Praia Formosa

La Praia Formosa, situata a soli 10 minuti di auto dal capoluogo Funchal, è la più grande spiaggia pubblica di Madeira. È composta da quattro diverse aree: Areeiro, Formosa, Namorados e Praia Nova, offrendo una varietà di esperienze balneari per tutti i gusti. La qualità dell’acqua è certificata dalla “Bandiera Blu” e la sicurezza dei bagnanti è garantita da una squadra di bagnini.

Le piscine naturali

Piscine naturali di Madeira

Un’esperienza unica a Madeira è nuotare in una delle sue piscine naturali di acqua di mare, scavate nel paesaggio della costa rocciosa. Queste piscine si trovano principalmente nelle aree di Funchal e Caniço, ma le più grandi e famose sono situate a Porto Moniz, dove le rocce vulcaniche contrastano con l’acqua blu del mare in uno scenario da favola.

In sintesi, l’isola di Madeira offre una varietà di esperienze balneari uniche, dalle sue spiagge di sabbia nera e ciottoli grigi alle sue spiagge artificiali di sabbia dorata, senza dimenticare le affascinanti piscine naturali. Che tu sia un amante del sole, un appassionato di sport acquatici o un amante della natura, Madeira ha qualcosa da offrire a tutti.