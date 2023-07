Le Cinque Terre, situate nella provincia di La Spezia, sono uno dei luoghi più affascinanti e visitati della costa ligure. Questa zona è caratterizzata da cinque incantevoli villaggi costieri che meritano una visita approfondita. Oltre alle suggestive stradine acciottolate, agli edifici colorati e alle viste mozzafiato sul mare, le Cinque Terre offrono anche alcune delle spiagge più belle della Liguria, famose per le loro acque cristalline, la sabbia fine e la bellezza naturale che le circonda. Ma quali sono le spiagge più belle delle Cinque Terre? Dove si può godere del mare in questa splendida zona? Scopriamolo insieme.

Le spiagge più conosciute

Spiaggia di Monterosso al Mare

Conosciuta anche come spiaggia della Fenigia, la spiaggia di Monterosso è la più grande delle Cinque Terre ed è l’unica spiaggia sabbiosa del tratto di costa. Questa caratteristica la rende particolarmente popolare tra i turisti, anche grazie alla sua vicinanza alla stazione ferroviaria della città.

Spiaggia del Gigante, Monterosso al Mare

Un po’ più appartata rispetto alla spiaggia del paese, la Spiaggia del Gigante si trova a ridosso del porticciolo turistico ed è caratterizzata da ciottoli misti a sabbia bianca. Per raggiungerla, basta uscire dalla stazione di Monterosso e seguire il lungomare in direzione del porto turistico.

Spiaggia di Guvano, Corniglia

La spiaggia di Guvano a Corniglia è l’opzione ideale per chi desidera godersi una spiaggia selvaggia e appartata. Nonostante non sia ufficialmente considerata una spiaggia naturista, è frequentata anche dai nudisti. Attualmente, l’unico modo per raggiungerla è via mare, in quanto il sentiero che la collega alla stazione di Corniglia è chiuso.

Spiaggia di Vernazza

La spiaggia di Vernazza si trova a pochissima distanza dalla stazione ferroviaria e si raggiunge facilmente a piedi. In realtà, Vernazza offre due spiagge: una più grande ai piedi della città e un’altra più distante, raggiungibile attraversando una grotta che parte dalla piazza principale del paese. Il litorale è un mix di spiaggia e sassi.

Spiagge meno conosciute e selvagge

Porto Pidocchio, Framura

Framura, situata tra le Cinque Terre e Portofino, fa parte del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Porto Pidocchio è una piccola spiaggia di ciottoli e sabbia, situata ai piedi di una parete rocciosa dove è possibile praticare l’arrampicata sportiva. Il sentiero per raggiungere la spiaggia parte da Vanderecca e, attraversando la pista ciclabile, arriva fino alla cala.

Spiaggia del Canneto, Riomaggiore

La spiaggia del Canneto è una delle più belle delle Cinque Terre. È completamente selvaggia e offre un rinfrescante torrente d’acqua dolce su un lato della spiaggia. L’unico modo per raggiungerla è via mare.

Spiaggia di Fossola, Riomaggiore

La Spiaggia di Fossola, con il suo splendido panorama sullo scoglio Ferrale, è una delle più belle delle Cinque Terre. È totalmente selvaggia e riparata, solitamente protetta dai venti. Anche questa spiaggia è raggiungibile solo via mare.

Spiaggia di Persico, Campiglia

La spiaggia di Campiglia, situata tra Riomaggiore e Portovenere, è una delle più selvagge e meno affollate dell’intero tratto di costa. Per raggiungerla è necessario percorrere un sentiero di 45 minuti che parte da via Tramonti a Campiglia.

Conclusioni

Le Cinque Terre offrono una varietà di spiagge, da quelle più conosciute e frequentate a quelle più selvagge e appartate. Ogni spiaggia ha le sue peculiarità e tutte offrono panorami mozzafiato. Che siate amanti del trekking o preferiate rilassarvi sulla sabbia, troverete sicuramente la spiaggia che fa per voi nelle Cinque Terre.