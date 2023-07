Il girasole, conosciuto scientificamente come Heliantus (dal greco “helios”, sole e “anthos”, fiore, ovvero “fiore del sole”), è un fiore che incarna l’essenza dell’estate. Il suo colore giallo intenso e la sua peculiare tendenza a ruotare sempre verso la luce del sole, lo rendono un simbolo della stagione più calda e allegra dell’anno. Questo fiore, oltre ad essere un elemento decorativo ideale per i mazzi regalo o per i vasi da appartamento, è protagonista di spettacolari distese nei campi italiani, particolarmente durante i mesi estivi, da luglio a ottobre.

I Campi di Girasoli più Belli d’Italia

Il fascino del girasole è innegabile, soprattutto quando si ha l’opportunità di ammirare grandi distese di questi fiori. Ecco alcuni dei campi di girasoli più belli d’Italia, perfetti per una gita estiva.

Vimercate, Lombardia

A Vimercate, in Brianza, si trova un vasto campo di girasoli che si estende per ben 13 ettari. Questa coltivazione è un’iniziativa dell’azienda agricola Frigerio Augusto, che ha deciso di abbellire parte del suo terreno con un luminoso campo di girasoli.

Sirolo, Marche

Le Marche sono una delle regioni italiane in cui è più facile imbattersi in distese di girasoli. In particolare, il comune di Sirolo, situato alle pendici del Monte Conero, offre la possibilità di ammirare ampie distese gialle. Questo piccolo borgo, le cui colline si affacciano direttamente sul mare, si colora di un giallo intenso e luminoso durante l’estate.

Rosignano Monferrato, Piemonte

La provincia di Alessandria è la zona del Piemonte dove è possibile ammirare la maggior parte dei campi di girasoli. In particolare, Rosignano Monferrato, un borgo di 1.524 abitanti situato tra Asti, Alessandria e Casale, ospita una delle più grandi distese di girasoli della regione.

Foggia, Puglia

L’agricoltore Giuseppe Savino, fondatore dell’hub rurale Vazapp’, ha deciso di arricchire la sua terra con un campo di 40.000 girasoli. La particolarità di questa distesa pugliese è che non si limita ai classici girasoli gialli, ma offre anche esemplari di diversi colori.

La Toscana: Regina dei Campi di Girasoli

Tra tutte le regioni italiane, la Toscana è indubbiamente la regina dei campi di girasoli. Diverse zone di questa regione offrono la possibilità di ammirare distese in fiore, soprattutto durante il periodo estivo.

Massa Marittima, Toscana

La coltivazione di girasoli più famosa della Toscana si trova a Massa Marittima. Queste distese di girasoli in fiore sono una vera e propria tradizione, risalente a oltre 100 anni fa. Per ammirare questa famosa distesa, basta percorrere la strada che da Colle val d’Elsa conduce alle zone marittime di Punta Ala e Castiglione della Pescaia.

Conclusione

In conclusione, il girasole, con il suo colore giallo intenso e la sua tendenza a ruotare verso il sole, è un simbolo dell’estate e un elemento di spicco nei campi italiani. Dalla Lombardia alla Toscana, passando per le Marche, il Piemonte e la Puglia, i campi di girasoli offrono spettacolari panorami e rappresentano una meta ideale per una gita estiva.