L’Isola d’Elba, con le sue spiagge di sabbia fine, acque cristalline e baie nascoste, è un vero paradiso per gli amanti del mare. Che tu preferisca le spiagge libere o quelle attrezzate, l’Elba ha qualcosa da offrire a tutti. Se è la tua prima visita, ti consigliamo di esplorare le sue spiagge, considerate tra le più belle d’Italia. Ecco una selezione delle spiagge più affascinanti e meno affollate dell’isola.

Le spiagge imperdibili dell’Isola d’Elba

Enfola, Portoferraio

Enfola è caratterizzata da un istmo, sede del complesso della tonnara, che si affaccia su due lati. Questa disposizione crea due spiagge di ghiaia, con il golfo a sud che offre un riparo dal vento e un’abbondante esposizione al sole. La spiaggia è dotata di un parcheggio e di tutti i servizi necessari.

Biodola, Portoferraio

La spiaggia di Biodola è famosa per la sua sabbia fine e chiara, i fondali dolcemente degradanti e le acque azzurre. Protetta dall’ampio golfo omonimo, è ideale per i bambini. Durante l’alta stagione, la spiaggia è molto frequentata e offre servizi come noleggio di ombrelloni e lettini, bar e ristoranti.

Sansone, Portoferraio

La spiaggia di Sansone è caratterizzata da una ripida scogliera alle sue spalle e un litorale formato da sassolini bianchi di varie dimensioni. Esposta al mare aperto, è molto apprezzata dagli appassionati di snorkeling.

Lacona

Lacona è la seconda spiaggia più lunga dell’isola, con oltre un chilometro di lunghezza. Protetta dal suo golfo e circondata da dune di sabbia, è ideale per i bambini grazie ai suoi fondali bassi. Nonostante sia spesso affollata, la sua ampiezza garantisce spazio a tutti. Offre servizi come noleggio di ombrelloni e lettini, pedalò e gommoni, oltre a numerosi bar e ristoranti.

Altre spiagge da non perdere

Le Ghiaie

Le Ghiaie è la spiaggia della città di Portoferraio. Nonostante la sua posizione centrale, è abbastanza isolata da non essere influenzata dal traffico del porto o della città. Il suo fondo di ghiaia bianca e la vista dei bastioni medicei che la sovrastano la rendono particolarmente suggestiva.

Marina di Campo

La spiaggia di Marina di Campo si estende per un chilometro e mezzo di sabbia fine. Protetta dal golfo, è solitamente al riparo dai venti. Dietro di essa si trova un ampio lungomare, ideale per passeggiate o giri in bicicletta. La spiaggia offre tutti i servizi necessari ed è perfetta per le famiglie.

Sant’Andrea, Marciana

La spiaggia di Sant’Andrea è circondata da scogliere di granito levigato. Nonostante non sia molto lunga, è protetta dalle punte di Sant’Andrea e del Cotoncello, rendendola un luogo ideale per lo snorkeling.

Fetovaia, Campo nell’Elba

Fetovaia è una delle spiagge più amate dell’isola e dell’intero Arcipelago Toscano. La sua sabbia fine, i fondali poco profondi e la fioritura di giglio di mare che la colora all’inizio dell’estate la rendono unica. Circondata da colline verdi e al riparo da costruzioni eccessive, offre comunque tutti i servizi.

Conclusione

In conclusione, l’Isola d’Elba offre una varietà di spiagge per tutti i gusti. Che tu preferisca le spiagge di sabbia fine, quelle di ghiaia o quelle con fondali ideali per lo snorkeling, l’Elba ha qualcosa da offrire a tutti. Non perdere l’occasione di esplorare queste meraviglie durante la tua prossima visita all’isola.