Le 10 spiagge più belle sul Mar Ionio

Le coste italiane affacciate sul Mar Ionio sono un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare. Queste spiagge, prevalentemente sabbiose, sono immerse nella tipica vegetazione mediterranea, circondate da antichi castelli e pittoreschi borghi, e bagnate da acque turchesi e cristalline. Sebbene le spiagge del Salento siano le più conosciute, ci sono molte altre perle nascoste lungo le coste della Puglia, della Calabria e della Sicilia che meritano di essere scoperte. Ecco una selezione delle 10 spiagge più belle sul Mar Ionio.

Spiagge da non perdere

Isola Bella, Taormina, Sicilia

L’Isola Bella è un piccolo gioiello incastonato nel cuore di Taormina. Questa piccola isola, collegata alla terraferma da una sottile striscia di sabbia, è circondata da una baia suggestiva con ciottoli e acque turchesi. L’Isola Bella, donata al Comune di Taormina da Ferdinando I di Borbone nel 1806, fu successivamente acquistata da una nobildonna inglese, Florence Trevelyan, esiliata in Sicilia dalla regina Vittoria. Oggi, l’isola può essere raggiunta dal centro di Taormina attraverso una funivia o a piedi, offrendo ai visitatori un’esperienza unica tra la rigogliosa vegetazione mediterranea e le infinite sfumature di blu del mare.

Fontane Bianche, Siracusa, Sicilia

Situata a soli 10 chilometri da Siracusa, Fontane Bianche è una delle spiagge più belle della Sicilia orientale. Questa spiaggia, lunga circa 1.200 metri, è caratterizzata da sabbia bianca e acque turchesi e cristalline. Il nome Fontane Bianche deriva dalle numerose sorgenti di acqua dolce che sgorgano all’interno di questo golfo naturale, rendendolo un vero e proprio angolo di paradiso.

Spiaggia di Roseto Capo Spulico, Calabria

La spiaggia di Roseto Capo Spulico, situata nella provincia di Cosenza, è un vero e proprio gioiello della costa ionica calabrese. Questa spiaggia, caratterizzata da un litorale di ciottoli bianchi e un mare cristallino, offre una vista mozzafiato sul castello federiciano di Roseto. La spiaggia è stata più volte insignita della Bandiera Blu, un riconoscimento di qualità delle acque e dei servizi offerti.

Isola di Capo Rizzuto, Calabria

Capo Rizzuto, situato nel promontorio più orientale della Calabria Ionica, è un centro di antiche origini medievali che oggi è una popolare destinazione turistica. La costa alterna tratti rocciosi a belle spiagge di sabbia, con un paesaggio particolarmente suggestivo nella frazione marina di Le Castella, dove si trova un castello aragonese diroccato su un isolotto a breve distanza dalla riva.

Spiaggia di Soverato, Calabria

La spiaggia di Soverato, conosciuta come la perla dello Ionio, è una delle più famose della Calabria ionica. Questa lunga spiaggia di sabbia bianca finissima è bagnata da un mare che varia dal turchese al blu, creando un paesaggio di rara bellezza.

Spiaggia di Roccella Ionica, Calabria

La spiaggia di Roccella Ionica, situata lungo la Riviera dei Gelsomini, è famosa per la sua sabbia bianca e le acque turchesi. La spiaggia è dominata dal castello dei principi Carafa, un’antica fortezza medievale costruita per difendersi dalle invasioni saracene.

Marina di Pescoluse, Puglia

Marina di Pescoluse, conosciuta come le Maldive del Salento, offre alcune delle spiagge più belle della Puglia. Questa località, situata a 10 km a nord di Santa Maria di Leuca, offre 4 km di costa caratterizzati da sabbia bianca e acque turchesi.

Le spiagge di Gallipoli, Puglia

Gallipoli offre una varietà di spiagge, dalla sabbia alle rocce, tutte con vista sulla città. Tra queste, la spiaggia della Purità, situata vicino al centro della città, è particolarmente popolare sia di giorno che di notte.

Porto Cesareo, Puglia

Porto Cesareo, un tranquillo paesino di pescatori, si trasforma in una vivace località turistica durante l’estate. Le sue spiagge, caratterizzate da sabbia finissima e acque turchesi e trasparenti, ricordano quelle caraibiche.

Punta Prosciutto, Puglia

Punta Prosciutto, considerata una delle spiagge più belle del mondo dal quotidiano inglese The Telegraph, offre un mix di zone rocciose e una lunga striscia di sabbia bianchissima. Questa spiaggia incontaminata offre un’esperienza unica, con il mare che assume infinite sfumature dal turchese al blu più profondo.

Conclusione

In conclusione, le coste italiane affacciate sul Mar Ionio offrono una varietà di spiagge mozzafiato, da quelle sabbiose a quelle rocciose, tutte immerse in un paesaggio mediterraneo di rara bellezza. Che siate amanti del relax o dell’avventura, troverete sicuramente la spiaggia che fa per voi.