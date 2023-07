Se stai pianificando un viaggio in Giappone, c’è una novità che potrebbe interessarti. Japan Airlines ha introdotto un innovativo servizio che permetterà ai viaggiatori di lasciare a casa i bagagli. Il servizio, chiamato Any Wear, Anywhere, offre la possibilità di noleggiare abiti per l’intero periodo del soggiorno in Giappone, eliminando così la necessità di portare con sé valigie ingombranti. Questa iniziativa sarà attiva a partire da agosto del prossimo anno.

Japan Airlines e il noleggio di abiti: viaggiare senza bagaglio

Il principale obiettivo del noleggio di abiti è quello di ridurre il peso degli aeromobili e, di conseguenza, diminuire le emissioni di carbonio per passeggero. Gli abiti disponibili per il noleggio provengono da stock invenduti o sono di seconda mano. Si stima che per ogni 10 kg di bagaglio in meno, ad esempio su un volo da New York a Tokyo, le emissioni di carbonio possano essere ridotte di 7,5 kg.

Come funziona il servizio?

Per usufruire del servizio di noleggio, i viaggiatori dovranno registrarsi sul sito ufficiale del servizio un mese prima del viaggio, indicando il numero del volo e l’indirizzo dell’alloggio dove desiderano ricevere gli abiti noleggiati.

Opzioni di noleggio e costi

I viaggiatori avranno la possibilità di scegliere tra due set di abiti, uno più economico e l’altro più costoso, adatti a ciascuna stagione dell’anno. I prezzi del noleggio variano da 4000 yen a 7000 yen, con un periodo di noleggio massimo di due settimane.

Conclusioni

In sintesi, Japan Airlines offre un nuovo servizio innovativo che permette ai viaggiatori di noleggiare abiti per il loro soggiorno in Giappone, eliminando la necessità di portare con sé bagagli. Questa iniziativa, oltre a facilitare il viaggio, ha l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio degli aeromobili. Il servizio sarà disponibile a partire da agosto del prossimo anno.