L’Argentario, situato nella provincia di Grosseto, è uno dei gioielli più preziosi della Toscana. Questa zona vanta una bellezza naturale straordinaria, con spiagge immacolate, una costa frastagliata e affascinante, un entroterra ricco e splendidi borghi in cui trascorrere giornate di totale relax, immersi in arte, cultura, architettura, storia, panorami mozzafiato e un’offerta enogastronomica eccellente.

Non c’è un momento perfetto per visitare l’Argentario e i suoi borghi, ma sicuramente l’autunno e la primavera, con le loro temperature più miti, offrono giornate meravigliose da trascorrere alla scoperta di questi luoghi così unici e affascinanti. Ecco quali sono i borghi dell’Argentario più belli da visitare.

Porto Ercole

Porto Ercole è senza dubbio il borgo più noto dell’Argentario, affacciato sullo splendido Golfo di Follonica e circondato da mura. Le sue meravigliose baie, tra cui la spiaggia del Fortino, la spiaggia della Feniglia e la bellissima Cala Galera, rendono questo borgo un vero paradiso per gli amanti del mare e degli sport acquatici.

Attrazioni di Porto Ercole

Il centro storico di Porto Ercole offre diverse attrazioni ai suoi visitatori. Tra queste, il castello, costruito nel XVI secolo dai Cavalieri di Malta, il Forte Stella, eretto nel XVII secolo per difendere il porto da attacchi nemici e oggi sede di un importante museo archeologico, e la Chiesa di San Giovanni Battista, costruita nel XVI secolo, che al suo interno ospita un affascinante dipinto della scuola senese del XV secolo.

Orbetello

Per gli appassionati di storia medievale, Orbetello è la destinazione ideale. Fondato dagli Etruschi nel VII secolo a.C., il paese è stato successivamente conquistato dai Romani, dai Bizantini, dai Longobardi e dai Saraceni. Nel XII secolo, il borgo fu annesso alla Repubblica di Siena, e nel XIV secolo fu definitivamente conquistato dalla Repubblica di Firenze.

Attrazioni di Orbetello

Le tracce di queste diverse dominazioni sono perfettamente visibili tra le suggestive stradine di Orbetello. Nel suo centro storico si trovano numerose testimonianze molto interessanti come la Rocca Albornoziana, la Fortezza Orsini e la Chiesa di San Francesco. Orbetello si trova inoltre in una posizione strategica, al centro di tre laghi, uno naturale – quello di San Rocco – e due artificiali – Levante e Ponente – che offrono ai visitatori numerose possibilità di svago.

Capalbio

Capalbio è una delle località più famose dell’Argentario, simbolo di un territorio ricco di bellezza e tradizioni. Il borgo si trova vicino al confine con il Lazio, tra il fiume Chiarone e la vecchia Dogana Pontificia.

Attrazioni di Capalbio

Si può passeggiare nel suo meraviglioso centro storico, visitare la spettacolare Rocca Aldobrandesca, una maestosa fortezza che domina il panorama circostante e offre una vista mozzafiato sulla maremma toscana. Da non perdere il celebre Giardino dei Tarocchi, l’opera unica dell’artista Niki de Saint Phalle costituita da gigantesche sculture colorate che rappresentano i tarocchi e che creano un’esperienza visiva unica. Per gli amanti della natura incontaminata, è d’obbligo una visita nella vicina Riserva Naturale della Feniglia, una lunga striscia di terra che si estende per circa 6 chilometri, con spiagge incontaminate e una flora e fauna ricchissime: il luogo ideale per rilassarsi al sole o fare una passeggiata a piedi o in bicicletta.

Talamone

Talamone è uno dei borghi più belli dell’Argentario, la meta ideale per una vacanza da sogno nel cuore della Maremma. Il paese è circondato da una cinta muraria ancora visibile e il suo panorama è dominato dalla maestosa Rocca, costruita nel XV secolo dalla Repubblica Senese.

Montemerano

Montemerano è stato giustamente inserito tra i “Borghi più Belli d’Italia” e si trova su una dolce collina circondata dalla maremma toscana. È protetto da tre cinte murarie e ha mantenuto intatta l’atmosfera medievale nelle sue stradine e nel suo centro storico, con la pavimentazione in pietra, la chiesa, la rocca e la suggestiva piazzetta del castello.

In sintesi, l’Argentario è una regione ricca di bellezze naturali e storiche, con borghi affascinanti come Porto Ercole, Orbetello, Capalbio, Talamone e Montemerano. Ogni borgo offre un’esperienza unica, tra storia, cultura, panorami mozzafiato e un’offerta enogastronomica eccellente. Non c’è un momento perfetto per visitare l’Argentario, ma sicuramente l’autunno e la primavera offrono giornate meravigliose per scoprire questi luoghi unici.