Immersa nel cuore dell’Italia, l’Umbria è una regione ricca di storia e cultura, con borghi medievali e etruschi che sembrano sospesi nel tempo. Questi piccoli centri, arroccati su colline e montagne, offrono un’esperienza unica di vita lenta e tranquilla, arricchita da una cucina tradizionale semplice ma deliziosa.

Scopriamo i borghi più affascinanti dell’Umbria

Bevagna, Perugia

Bevagna, situata in provincia di Perugia, è un incantevole borgo medievale caratterizzato da stradine strette, chiese e monumenti medievali. Dopo una passeggiata nel suo suggestivo centro storico, non mancate di assaggiare le prelibatezze locali a base di tartufo e le specialità della cucina umbra.

Castiglione del Lago, Perugia

Castiglione del Lago è una fortezza medievale che si affaccia sul Lago Trasimeno. Il Palazzo della Corgna, collegato alla Rocca medievale da un percorso lungo le mura, è uno dei principali punti di interesse. Non dimenticate di assaggiare la regina in porchetta, una specialità locale a base di carpa cotta al forno e insaporita con finocchio, aglio, pepe e sale.

Corciano, Perugia

Corciano, secondo un’antica leggenda, sarebbe stato fondato da Coragino, il mitico compagno di Ulisse. Da non perdere la visita alla chiesa di Santa Maria Assunta, che custodisce due capolavori: l’Assunta dipinta dal Perugino nel 1513 e il Gonfalone di Benedetto Bonfigli datato 1472.

Spello, Perugia

Spello è una città in pietra circondata da mura che proteggono il centro storico, caratterizzato da abitazioni in roccia rosa e fiori. Famosa per le infiorate che si tengono ogni anno in occasione del Corpus Domini, Spello è un vero e proprio spettacolo per gli occhi in ogni periodo dell’anno.

Altri borghi umbri da non perdere

Assisi, Perugia

Assisi, città che domina la Valle Umbra, è uno dei siti religiosi più importanti d’Italia, famosa per essere il luogo di nascita di San Francesco. Tra chiese e basiliche, non perdete una visita alle tracce romane conservate in città e al parco accessibile che dalla chiesa di Assisi scende nel bosco.

Orvieto, Terni

Orvieto, in provincia di Terni, è una città che sorge su uno sperone di tufo ed è una delle più antiche d’Italia. Dopo una visita al famoso Duomo in stile gotico – romano, dedicate una visita alla città sotterranea e al Pozzo di San Patrizio.

Norcia, Perugia

Norcia non è solo un borgo, ma un vero e proprio paradiso enogastronomico dove potrete assaggiare tartufo nero pregiato, la lenticchia di Castelluccio (considerata la migliore d’Italia) e il prosciutto, i salumi e i formaggi della norcineria, il farro e il miele.

Paciano, Perugia

Paciano è un delizioso paese protetto da una cinta muraria trecentesca lunga circa 600 metri in cui sono incluse otto torri e tre porte di accesso, la Fiorentina, la Perugina e la Rastrella.

Ulteriori borghi umbri da esplorare

Montecastello di Vibio, Perugia

Montecastello di Vibio è un piccolo borgo caratterizzato da poche casette, quasi tutte vuote ormai, che fanno da sfondo al delizioso paesino. Merita una visita il Teatro della Concordia, una struttura di appena 99 posti tra i palchi e la platea, conosciuto per essere il teatro più piccolo d’Italia.

Massa Martana, Perugia

In provincia di Perugia, fate visita al piccolo paese di Massa Martana e dirigetevi verso l’Abbazia di San Fidenzio e Terenzio e verso la vicina Chiesa di Santa Illuminata. Una volta qui non potrete non fare scorta di Nociata, un torrone fatto con noci, miele, albumi d’uovo, bucce d’arancia e poi avvolto in foglie d’alloro.

Giove, Terni

Il Palazzo dei Duchi Mattei sovrasta l’antico borgo di Giove. Il castello ducale si trova su una antica roccia che domina la città. Si narra che il castello abbia 365 finestre, una per ogni giorno dell’anno.

Gubbio, Perugia

Gubbio è tra le più antiche città dell’Umbria, un gioiello perfettamente conservato nei secoli. La città è ricca di monumenti ed è considerata il capolavoro della civiltà medievale. Testimoniano la sua longevità le Tavole Eugubine e il teatro romano situato appena fuori le mura.

Alcuni dei borghi più suggestivi dell’Umbria

Vallo di Nera, Perugia

Vallo di Nara è un paese con mura possenti e antiche torri che circondano le case in pietra che sono addossate le une alle altre e interrotte da ripide viuzze, archi e sottopassaggi. Due porte simmetriche, Portella e Portaranne, permettono l’accesso al paese-castello, dove il transito è consentito solo ai pedoni.

Citerna

Citerna conserva ancora nella cinta muraria, nei camminamenti medievali e nell’acropoli sovrastante il borgo, la sua struttura difensiva. Fermatevi ad assaggiare del vinsanto, passito tipico umbro, un vino potente ottenuto da uve scelte raccolte da vigne vecchie attaccate sulla soffitta fino a Natale per appassire.

Stroncone, Terni

Merita una sosta anche Stroncone, dalla cui porta principale si diramano due stradine, prendete quella dedicata a Sebastiano Vici per la bella atmosfera che si respira attraversandola. Dopo una visita alla città, fate scorta, di vini e formaggi prodotti nella zona.

Deruta, Perugia

Deruta è un piccolo tesoro di storia, dove scoprire luoghi medievali, botteghe artigiane e le maioliche derutesi. Visitarlo significa fare un viaggio nella tradizione della lavorazione della ceramica in Umbria.

Rasiglia

Tra Foligno e Colfiorito, Rasiglia è un paese congelato nel tempo, un piccolo gioiello conosciuto come la Piccola Venezia umbra. Il merito è dei corsi d’acqua che passano per le abitazioni in pietra rendendo questo piccolo paese un vero luogo delle fiabe.

Stifone, Terni

Lungo la riva del fiume Nera sorge Stifone, una frazione di Narni, il luogo dove un tempo i romani costruivano le loro navi. Il paese è piccolissimo, qui vivono circa 40 persone ed è il luogo ideale per percorrere il sentiero delle Gole del Nera.

L’Umbria è una regione ricca di borghi affascinanti, ognuno con la sua unicità e storia. Da Bevagna a Stifone, ogni borgo offre un’esperienza unica di vita lenta, cultura e gastronomia. Un viaggio in Umbria è un viaggio nel tempo, un’occasione per scoprire le radici profonde dell’Italia.