La Calabria, regione italiana situata all’estremo sud della penisola, è un territorio ricco di meraviglie da scoprire. Oltre alle sue coste bagnate da due mari, alle riserve naturali, alle montagne selvagge dell’entroterra, ai siti archeologici e alle tradizioni popolari e culinarie, la Calabria è famosa per i suoi piccoli borghi nascosti che costellano il suo territorio. Questi luoghi, spesso arroccati su costoni di montagna e difficili da raggiungere, sono custodi di tradizioni millenarie e di una terra ricca di fascino e contraddizioni.

I borghi più belli della Calabria

La Calabria ospita numerosi borghi antichi, incantevoli e sospesi nel tempo. Tra castelli normanni e chiese di epoca medioevale, i paesi più belli della regione raccontano una storia che viene da lontano, ricca di suggestione e bellezza. Ecco una lista di 10 tra i borghi più belli in Calabria da visitare con lentezza e curiosità.

Gerace

Gerace, in provincia di Reggio Calabria, è uno dei borghi più belli della Calabria e dell’Italia intera. Situato sulle colline vicino alla costa ionica, è un villaggio medievale ben conservato. Tra le sue attrazioni principali, la cattedrale di Santa Maria Assunta di Gerace, di epoca normanna, e il castello medioevale. Il borgo offre anche la possibilità di escursioni nel verde a piedi o in bicicletta e di praticare sport all’aria aperta come rafting, canoa o kayak.

Morano Calabro

Morano Calabro, situato nella parte più settentrionale della provincia di Cosenza, è uno dei borghi più incantevoli della Calabria. Il villaggio, pieno di antichi edifici in pietra accatastati l’uno sull’altro, offre scorci pittoreschi e un’atmosfera medioevale. Tra le sue attrazioni, la fortezza in rovina del castello normanno-svevo e la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, che ospita al suo interno quattro statue del Bernini.

Civita

Civita, in provincia di Cosenza, è una piccola gemma nascosta da scoprire. Il villaggio, arroccato sulle colline che affacciano sul Pollino, offre panorami spettacolari. Tra le sue attrazioni, la Chiesa di Santa Maria Assunta del XVII secolo e il Museo Etnico Arbëresch, che testimonia le origini albanesi del villaggio.

Altomonte

Altomonte, situato ai piedi del Parco Nazionale del Pollino, è considerato uno dei borghi collinari più affascinanti della Calabria. Il villaggio è famoso per i suoi uliveti e vigneti autoctoni, il suo centro storico e le numerose attività tradizionali, tra cui festival gastronomici e musicali.

Amantea

Amantea, sulla costa tirrenica, combina le caratteristiche migliori della Calabria: un suggestivo borgo antico arroccato sulla collina e una vivace località balneare con meravigliose spiagge lungo la costa. Tra le sue attrazioni, il Duomo barocco e i resti del maestoso castello di Amantea o Rocca.

Stilo

Stilo, nel cuore della Locride, in provincia di Reggio Calabria, è una città storica e misteriosa, ricca di arte e cultura millenaria. Tra le sue attrazioni, la Cattolica, una chiesa bizantina del X secolo, e l’ex monastero di San Giovanni, che oggi ospita mostre d’arte contemporanea.

Scilla

Scilla, un piccolo borgo della provincia di Reggio Calabria, è famoso per la sua posizione, su un grande sperone roccioso a picco sul mare. Tra le sue attrazioni, il quartiere dei pescatori detto Chianalea, noto come la piccola Venezia, e l’imponente Castello dei Ruffo.

Santa Severina

Santa Severina, nel cuore della provincia di Crotone, è uno dei borghi più belli di Calabria. Tra le sue attrazioni, il duomo, il castello e il battistero, che la rendono un corpo unico arroccato come una nave in cima a uno sperone sulla vallata sottostante e al fiume Neto.

Bova

Bova, considerata la capitale dell’ellenismo in Calabria, è uno dei borghi più belli d’Italia. Il suo centro storico, pieno di scorci pittoreschi, vanta una storia antichissima e promuove la tutela della lingua e della cultura grecanica.

Badolato

Badolato, nel cuore di un pittoresco paesaggio naturale sulla costa ionica in provincia di Catanzaro, ha antiche origini medioevali. Il borgo è famoso per l’arte dell’ospitalità e della condivisione con tutti i suoi visitatori.

Conclusione

In conclusione, la Calabria è una regione ricca di borghi affascinanti e pieni di storia. Ogni borgo ha le sue peculiarità e racconta una storia unica, rendendo la visita a questi luoghi un’esperienza indimenticabile.