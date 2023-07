Giannutri: un gioiello naturale nel Mar Tirreno

Immersa nel Mar Tirreno, a breve distanza dalle coste dell’Argentario in Toscana meridionale, si trova l’isola di Giannutri. Questa piccola lingua di terra a forma di mezzaluna è la più piccola tra le isole dell’Arcipelago Toscano e appartiene al Comune di Isola del Giglio, in provincia di Grosseto.

Caratteristiche dell’isola

Giannutri, conosciuta anche come l’Isola dei Gabbiani, è un’oasi naturale e disabitata, circondata da un mare cristallino e ricco di fondali protetti da un importante Parco Marino. L’isola si trova all’interno delle acque del Santuario Internazionale dei Cetacei, un’area protetta istituita da Italia, Francia e Principato di Monaco.

Geografia e ambiente

Lunga solo 3 km e larga appena poche centinaia di metri, Giannutri conserva un ambiente naturale intatto, caratterizzato dall’assenza di fonti di acqua dolce. Questa circostanza ha ostacolato la nascita di insediamenti stabili nei secoli passati. Ancora oggi, l’accesso all’isola è limitato, con pochi residenti durante i mesi invernali e poche centinaia durante la stagione estiva.

Flora e fauna

Senza strade, auto, alberghi, pochissime case private e due soli punti di attracco, Giannutri è un’isola dove regna la tranquillità. La natura protetta all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano è caratterizzata da una forte presenza di esemplari di Gabbiano Reale che scelgono l’isola per nidificare.

Come raggiungere Giannutri

Per arrivare a Giannutri ci si imbarca da Porto Santo Stefano, una delle principali località dell’Argentario, o dalla vicina Isola del Giglio. Dopo circa un’ora di viaggio si attracca a Cala dello Spalmatoio oppure, in caso di condizioni del mare avverse, a Cala Maestra.

Trasporti e limitazioni

In alternativa, durante l’estate, è possibile arrivare tramite una minicrociera per un’escursione giornaliera sull’isola. Queste spedizioni partono da Porto Santo Stefano, dall’Isola d’Elba o da Castiglione della Pescaia. Il trasporto è limitato ai soli passeggeri e ai loro animali domestici, poiché sull’isola è proibito lo sbarco di veicoli a motore non autorizzati. Durante l’alta stagione turistica (da maggio a ottobre), sull’isola sono ammesse solo 300 persone al giorno e nella maggior parte dell’isola è possibile accedere solo se accompagnati da una guida autorizzata.

Mare e spiagge

La costa dell’Isola è prevalentemente rocciosa con solo due spiagge che non rientrano nell’area protetta integrale dove è possibile fare il bagno in acque limpide con fondali ricchi di vita marina: Cala Maestra e Cala dello Spalmatoio. Le due spiagge di ghiaia sono collegate dal sentiero pedonale percorribile in circa 15/20 minuti, l’unico in cui i turisti possono muoversi liberamente sull’isola.

Cosa vedere a Giannutri

Giannutri offre una serie di attrazioni naturali e storiche, tra cui il grande Faro a picco sulla scogliera dei Grottoni a sud, dolci rilievi come Poggio Capel Rosso, suggestive insenature e spiagge come Cala Brigantina, Cala dello Scoglio, Calla dello Schiavo, le uniche spiagge non rocciose di Cala dello Spalmatoio o Cala Maestra e le antiche vestigia romane come Villa Domizia.

Natura e archeologia

Insieme alle Guide Ufficiali del Parco a Giannutri si può visitare l’antica villa romana costruita dalla famiglia dei Domizi/Enobarbi su terrazze a picco sul mare presso Punta Scaletta, oppure incamminarsi lungo due sentieri che si diramano verso Montemario o verso il faro di Punta del Capel Rosso, all’estremità nord dell’Isola.

Regole per visitare l’isola

A Giannutri non possono circolare auto e non ci sono strade asfaltate, è possibile spostarsi solo a piedi, meglio se accompagnati da una delle guide ufficiali del Parco dell’Arcipelago Toscano. Sull’isola ci sono solo poche strutture dove alloggiare per questo la maggior parte dei suoi visitatori è di passaggio giornaliero con una delle mini crociere che fanno tappa qui nel periodo estivo.

In conclusione, Giannutri è un’isola selvaggia e incontaminata, un’oasi di tranquillità e natura protetta. Nonostante le limitazioni imposte per preservare il suo delicato ecosistema, offre ai visitatori un’esperienza unica di immersione nella natura e nella storia.