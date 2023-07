Le spiagge della Sardegna, famose per la loro bellezza mozzafiato, stanno adottando misure per limitare l’afflusso di turisti e proteggere i loro delicati ecosistemi marini. Queste misure includono l’introduzione di biglietti d’ingresso, parcheggi a pagamento e limiti di accesso. Queste azioni sono state intraprese in risposta all’affollamento eccessivo durante l’estate 2022, che ha messo a rischio la salute dei litorali. Di seguito, una panoramica delle spiagge più belle della Sardegna che adotteranno queste misure nell’estate 2023.

Cala Brandinchi, San Teodoro

Descrizione

Conosciuta come la “piccola Tahiti”, Cala Brandinchi è una delle spiagge più affascinanti della Gallura e della Sardegna. Situata nel Comune di San Teodoro, tra Punta Sabbatino e Capo Coda Cavallo, la spiaggia è caratterizzata da una lunga e stretta striscia di sabbia bianca, bagnata da acque cristalline.

Regolamentazione

Dal 15 giugno al 15 settembre 2023, l’accesso sarà limitato a 1.447 persone al giorno. Il costo del biglietto d’ingresso sarà di 2€, ma sarà gratuito per i residenti, i bambini tra i 5 e i 12 anni e le persone con disabilità.

Lu Impostu, San Teodoro

Descrizione

Lu Impostu è un’altra gemma di San Teodoro. La spiaggia, lunga un chilometro e molto larga, è formata da dune di sabbia finissima, costellate da ginepri, mimose, cardi e gigli marini. L’acqua è limpida e il fondale basso digrada dolcemente verso il largo. Dalla spiaggia si può godere di una splendida vista sull’isola di Tavolara.

Regolamentazione

Qui sono accettate massimo 3352 persone al giorno dal 15 giugno al 15 settembre 2023. Il costo del biglietto d’ingresso sarà di 2€, ma sarà gratuito per i residenti, i bambini tra i 5 e i 12 anni e le persone con disabilità.

La Pelosa, Stintino

Descrizione

La Pelosa, situata nel golfo dell’Asinara, nell’estrema punta nord-occidentale della Sardegna, è una spiaggia di finissima sabbia bianca bagnata da un mare di colore turchese dal fondale basso. La spiaggia è protetta da una barriera naturale formata dai faraglioni di Capo Falcone, l’isola Piana e l’Asinara, che mantengono l’acqua sempre calma anche nei giorni di vento forte.

Regolamentazione

I posti disponibili sono 1.500 giornalieri dal 1 giugno al 31 ottobre 2023. Il costo del biglietto d’ingresso sarà di 3,50 €. La prenotazione può essere effettuata sul sito www.spiaggialapelosa.it o tramite l’apposita app.

Spiaggia di Tuerredda, Teulada

Descrizione

La spiaggia di Tuerredda si estende per oltre mezzo chilometro in un’insenatura tra Capo Malfatano e Capo Spartivento, nel territorio di Teulada, nell’estremità sud-occidentale della Sardegna. La spiaggia offre uno scenario caraibico con la sua sabbia bianca e l’acqua turchese.

Regolamentazione

Il numero massimo di persone consentite fino al 30 settembre è di 1.100, di cui 729 in spiaggia libera e 371 presso gli stabilimenti balneari. Non è previsto un costo di accesso, ma è possibile prenotare i posti solo per la spiaggia attrezzata.

Cala Coticcio, isola di Caprera

Descrizione

Conosciuta come la “Tahiti in Sardegna”, Cala Coticcio è una delle più belle calette dell’arcipelago della Maddalena, nell’estremità nord-occidentale della Sardegna. La spiaggia è caratterizzata da sabbia finissima e chiara, acque di un turchese abbagliante, incorniciate da rocce rosate e arbusti di macchia mediterranea.

Regolamentazione

La spiaggia è accessibile solo a 60 persone alla volta dal 1 giugno al 30 settembre 2023. Il costo del biglietto d’ingresso sarà di 3€ con accompagnamento di una guida turistica locale. I bambini sotto i 3 anni non pagano.

Cala Goloritzé, Costa di Baunei

Descrizione

La bellissima spiaggia bianca di Cala Goloritzé, sulla costa di Baunei, in Sardegna, è formata da minuscoli sassolini chiari e levigati. La spiaggia è incorniciata da un arco naturale e dal pinnacolo di Punta Goloritzé che si staglia contro il cielo. Intorno si trovano maestose falesie, alte 500 metri, ricoperte dalla macchia mediterranea.

Regolamentazione

L’accesso è limitato a 250 persone al giorno dal 1 giugno al 30 settembre 2023. Il costo del biglietto d’ingresso sarà di 6€. La prenotazione può essere effettuata tramite l’app “Heart of Sardinia” o su Whatsapp.

Punta Molentis, Villasimius

Descrizione

Punta Molentis è una delle perle di Villasimius, sulla costa sud-orientale della Sardegna. Il promontorio e la spiaggia fanno parte dell’area marina di Capo Carbonara e devono il nome a su molenti, l’asino: un tempo mezzo di trasporto del materiale estratto dalle cave di granito circostanti.

Regolamentazione

L’accesso è consentito ad un massimo di 500 persone al giorno dal 1 giugno al 31 ottobre 2023. Il costo del biglietto d’ingresso sarà di 1€, ma sarà gratuito per i bambini di età inferiore a 6 anni.

