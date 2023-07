Nel cuore del Salento, precisamente ad Otranto, si cela un autentico angolo di paradiso: la Baia dei Turchi. Questa meravigliosa spiaggia, con le sue acque turchesi, la sabbia bianca e la vegetazione mediterranea che la circonda, rappresenta uno dei litorali più affascinanti della Puglia. Il suo nome deriva da un evento storico avvenuto nel 1480, quando la flotta ottomana del Sultano Maometto II sbarcò su questa costa.

Ubicazione della Baia dei Turchi

Posizione geografica

La Baia dei Turchi si trova a poco più di 5 chilometri dal comune di Oristano, lungo la costa bagnata dal Mar Adriatico. È situata tra i laghi Alimini Grande e Alimini Piccolo, distanti solo pochi chilometri dal litorale. Questa baia fa parte dell’Oasi protetta dei Laghi Alimini, uno degli ecosistemi più importanti del Salento.

Come raggiungere la Baia dei Turchi

Il mezzo più comodo per raggiungere la Baia dei Turchi è l’automobile. Da Lecce, il percorso è di circa 50 km, attraverso la SS16, la SP48 in direzione Martano e infine la SP341 verso Otranto. Non è difficile trovare parcheggio nelle vicinanze della baia, e alcuni parcheggi offrono anche un servizio navetta per raggiungere la spiaggia. Per chi preferisce i mezzi pubblici, è possibile raggiungere la Baia dei Turchi in autobus. Da Lecce, si può prendere il bus 101 della compagnia Salento in bus, direzione Porto, e scendere alla fermata del Club Med. Da Otranto, la linea da prendere è sempre la 101, con partenza dalla fermata di Via Alimini.

La bellezza della Baia dei Turchi

Caratteristiche naturali

La Baia dei Turchi è un vero e proprio gioiello naturale. La spiaggia è caratterizzata da una serie di calette di sabbia bianca intervallate da tratti di bassa roccia. La vegetazione mediterranea che la circonda contribuisce a creare un’atmosfera di incantevole bellezza.

Fotografie suggestive

Le fotografie della Baia dei Turchi sono in grado di catturare la sua bellezza mozzafiato. Le acque turchesi, la sabbia bianca e la vegetazione lussureggiante creano un paesaggio da cartolina che incanta ogni visitatore.

Conclusione

In sintesi, la Baia dei Turchi è un luogo di straordinaria bellezza situato nel Salento. Facilmente raggiungibile sia in auto che in autobus, offre un paesaggio naturale unico, con la sua spiaggia di sabbia bianca, le acque turchesi e la vegetazione mediterranea. Un vero e proprio angolo di paradiso da non perdere.