Descrivere la bellezza della Riserva dello Zingaro in Sicilia è un compito arduo. Questo angolo di paradiso, situato in provincia di Trapani e affacciato sul mar Tirreno, è un luogo che merita di essere visitato, preferibilmente a piedi, per scoprire le sue spiagge e calette nascoste. Che tu voglia esplorare l’intera riserva o solo una parte di essa, la Riserva dello Zingaro dovrebbe essere in cima alla tua lista di luoghi da visitare quest’estate. Ecco una guida su cosa vedere e come arrivare in questo angolo incontaminato della Sicilia.

La Riserva dello Zingaro

Un paradiso incontaminato

La Riserva dello Zingaro è un paradiso incontaminato di roccia e acqua, dove l’azzurro assume tutte le sue sfumature. È un luogo ideale per gli amanti del trekking, con numerosi sentieri che conducono a spiagge e calette dove trovare refrigerio dopo una lunga camminata. La riserva si estende dal Golfo di Castellammare fino a San Vito Lo Capo, offrendo un susseguirsi di spiagge e calette da sogno, tra le più belle della Sicilia.

La storia della Riserva

La costa dello Zingaro è una delle poche in Sicilia senza strada litoranea. Inizialmente era prevista la costruzione di una strada nel 1976, ma a seguito di proteste e iniziative ambientaliste, l’Azienda Regionale Foreste Demaniali si impegnò ad espropriare l’area dello Zingaro e a istituire, nel 1981, la prima riserva naturale della Sicilia.

Attrazioni all’interno della Riserva

All’interno della Riserva dello Zingaro troverai cinque piccoli musei da visitare: il Museo delle Attività marinare, il Museo della Civiltà contadina, il Museo dell’Intreccio, il Museo della Manna e il Museo naturalistico. La Riserva può essere visitata sia a piedi che in barca, e offre rifugi e bivacchi per soste e pernottamenti.

Le spiagge più belle della Riserva dello Zingaro

Cala Tonnarella dell’Uzzo

Cala Tonnarella dell’Uzzo è la prima spiaggia che si incontra venendo da San Vito lo Capo, all’ingresso del lato nord della Riserva. È una caletta bellissima e facile da raggiungere, molto popolare durante la stagione estiva. Si trova a 700 metri dall’ingresso e lungo il tragitto potrai visitare il Museo delle attività Marine.

Cala dell’Uzzo

Cala dell’Uzzo è una deliziosa caletta a 2 km dall’ingresso Nord della Riserva. È caratterizzata da ghiaia bianca ed è vicina alla grotta dell’Uzzo che le dà il nome. Nelle vicinanze si trova il Museo della civiltà contadina.

Cala Marinella

Cala Marinella si trova a circa 3,5 km di cammino dall’ingresso Nord di San Vito lo Capo. Non troverai sabbia e ghiaia ma solo scogli che rendono l’acqua più limpida che altrove, rendendola un paradiso per lo snorkeling.

Cala Berretta

Cala Berretta si trova al centro della Riserva dello Zingaro e può essere raggiunta sia dall’ingresso Nord che da quello Sud. Dopo una lunga passeggiata, sarai accolto da una spiaggia deserta ed incontaminata.

Trekking nella Riserva dello Zingaro

I percorsi

La Riserva dello Zingaro offre tre percorsi di trekking che ti permetteranno di scoprire spiagge, grotte e musei. Il Sentiero Costiero è il più semplice, lungo 7 km e percorribile in circa due ore. Il Percorso di mezza costa è di difficoltà media, lungo 8,5 km e percorribile in 4 ore e mezza. Infine, il Sentiero presso Cala Marinella è il più impegnativo, lungo 17 km e percorribile in sette ore.

Come arrivare alla Riserva dello Zingaro

Per arrivare alla Riserva dello Zingaro da Scopello, dovrai prendere l’Autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo, imboccare lo svincolo per Castellammare del Golfo, quindi proseguire sulla Strada Statale 187 in direzione Trapani. Segui le indicazioni per Scopello, fino a raggiungere la costa. L’ingresso alla Riserva ha un costo di 5 euro.

La Riserva dello Zingaro è un luogo di straordinaria bellezza, con spiagge e calette da sogno, sentieri di trekking e musei da visitare. Che tu sia un amante del trekking o semplicemente alla ricerca di un luogo incontaminato dove trascorrere le tue vacanze, la Riserva dello Zingaro è un luogo che non ti deluderà.