Quanto dista l’aeroporto dal centro città? Quanto costa spostarsi in taxi dall’aeroporto?

In vista delle partenze estive, FREENOW, l’applicazione dedicata alla mobilità, ha stilato una classifica delle città europee in cui l’aeroporto è più lontano dal centro e il costo relativo del tragitto in taxi.

Distanza e costi tra aeroporto e centro città: la classifica europea

Secondo lo studio, i viaggiatori dovrebbero aspettarsi un tragitto medio di 30-40 minuti, con costi che possono variare da 20 a 60 euro.

Gli aeroporti più lontani dal centro

Le strutture aeroportuali più distanti dal centro città sono l’aeroporto di Milano Malpensa e l’aeroporto londinese di Heathrow, con tariffe che superano i 100 euro.

Gli aeroporti più vicini al centro

Al contrario, gli aeroporti più vicini al centro città sono quelli di Varsavia e Milano Linate.

La città italiana con il maggior numero di corse

Secondo i dati di FREENOW, nel 2022, in Italia le corse in taxi dall’aeroporto al centro città sono aumentate del 143% rispetto all’anno precedente, grazie anche all’allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia.

Le corse dagli aeroporti romani

La maggior parte delle corse, ben il 57%, parte dagli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino. Anche il 2023 sembra confermare questa tendenza positiva: rispetto al primo semestre del 2022, quest’anno le corse hanno già registrato un aumento del 18% anno su anno.

Il turismo come risorsa

Il turismo, sia nazionale che internazionale, continua a rappresentare una grande risorsa. Infatti, secondo l’ultimo report dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, solo nel 2022, l’aeroporto di Fiumicino ha accolto 29 milioni di viaggiatori, mentre a Malpensa sono arrivati 21 milioni di passeggeri.

In conclusione, la distanza tra l’aeroporto e il centro città varia notevolmente a seconda della città. In Italia, le corse in taxi dall’aeroporto al centro città sono in aumento, con Roma che registra il maggior numero di corse. Il turismo continua a essere una risorsa importante, con milioni di viaggiatori che transitano negli aeroporti italiani ogni anno.