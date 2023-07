Se stai considerando l’idea di trasferirti all’estero per vivere e lavorare, potrebbe interessarti il recente report di InterNations, l’Expat Insider 2023. Questo studio, realizzato per il decimo anno consecutivo dalla più grande community di espatriati al mondo, offre una classifica dei migliori Paesi in cui trasferirsi.

Metodologia del report

Il report si basa sulle opinioni di oltre 12.000 espatriati, rappresentanti di 171 nazionalità diverse e residenti in 172 Paesi o territori. Le loro risposte forniscono un quadro dettagliato della vita quotidiana all’estero, offrendo preziosi spunti per chi sta pensando di fare il grande salto.

Analisi dei fattori

L’Expat Insider 2023 classifica 53 Paesi, prendendo in considerazione vari fattori come la qualità della vita, la facilità di inserimento, le finanze personali, le prospettive di carriera e molto altro.

I migliori Paesi per vivere e lavorare nel 2023

Il podio

Il Messico si conferma come la destinazione preferita dagli espatriati, aggiudicandosi il primo posto per il secondo anno consecutivo. Il 91% degli espatriati dichiara di essere felice di vivere in questo Paese. Segue la Spagna, che si posiziona al secondo posto nella classifica generale.

La top 10

Oltre al Messico e alla Spagna, nella top 10 troviamo Panama, Malesia, Taiwan, Thailandia, Costa Rica, Filippine, Bahrain e Portogallo. Questi Paesi si distinguono per la qualità della vita, le opportunità di lavoro e l’accoglienza riservata agli espatriati.

La classifica completa

I primi 20

Dopo i primi dieci, la classifica prosegue con Emirati Arabi Uniti, Oman, Indonesia, Vietnam, Brasile, Finlandia, Colombia, Kenya, Lussemburgo e Australia.

Dal 21° al 53° posto

La seconda metà della classifica vede la Repubblica Ceca, i Paesi Bassi, la Svizzera, la Svezia, la Grecia, la Cina, il Canada, l’Arabia Saudita, l’Estonia, gli Stati Uniti, il Qatar, Cipro, la Francia, l’Ungheria, la Polonia, l’India, Singapore, il Belgio, l’Irlanda, Hong Kong, la Danimarca, l’Austria, il Regno Unito, il Giappone, la Nuova Zelanda, Malta, l’Italia, il Sud Africa, la Germania, la Corea del Sud, la Turchia, la Norvegia e il Kuwait.

Conclusioni

In conclusione, il report Expat Insider 2023 offre un quadro dettagliato delle migliori destinazioni per vivere e lavorare all’estero, basato sulle esperienze di migliaia di espatriati. Il Messico si conferma come la destinazione preferita, seguito da Spagna, Panama e altri Paesi che offrono un’alta qualità della vita e ottime opportunità di lavoro.