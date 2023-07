Quando si parla di film preferiti, le risposte possono variare ⁤enormemente, ma c’è un elemento​ comune:⁤ il film preferito è quello che non ci stanchiamo mai di guardare, che possiamo vedere e rivedere senza perdere l’effetto sorpresa o la tensione della prima volta. Lo stesso concetto può essere applicato⁢ ai luoghi che amiamo, che fanno parte dei nostri affetti quasi come se fossero persone.

La Toscana⁢ è una di queste regioni italiane che, grazie alla sua bellezza e alla sua storia, è amata e visitata da turisti di tutto il mondo. Ma in un momento in cui viaggiare è diventato più complicato, abbiamo deciso di esplorare⁣ alcuni angoli meno conosciuti ⁢della Toscana, luoghi e attività che possono essere riscoperti lentamente ‌o più a fondo.

Luoghi insoliti⁣ da visitare in Toscana

Museo Piaggio, Pontedera

Per molti italiani, la Vespa è un’icona ⁢della nostra cultura contemporanea. ⁢Il ⁤Museo Piaggio ‍di Pontedera, a sud di Pisa, ospita la più grande e ‍completa mostra delle celebri due ruote, ripercorrendo la loro storia e i loro‌ modelli fin dalla loro creazione negli anni ’20 del secolo‍ scorso.

La Spada nella Roccia, San Galgano

Se ricordate la leggenda di ‌Re Artù e della Spada nella Roccia, allora sappiate ‍che a una ventina ‍di chilometri da Siena, nel borgo di Chiusdino, quella‍ spada è davvero conficcata in una pietra. Vicino l’Abbazia di San ⁢Galgano, all’interno⁢ della Cappella Montesiepi, esiste una ⁣vera spada medievale incastrata in una ⁣roccia nel 1100 da⁣ un ricco cavaliere come giuramento divino di rinuncia ai beni mondani.

Isola Santa, Alpi Apuane

Nel centro delle Alpi Apuane, ⁤si trova l’antico borgo abbandonato di Isola Santa⁤ sulle rive di un piccolo lago di montagna. Costruito nel Medioevo, questo villaggio è oggi un’affascinante ‌oasi ‌di natura lussureggiante, edifici secolari‌ e sentieri nei boschi ⁤che ‍portano ad altri villaggi semi abbandonati della Garfagnana.

Parco Naturale San Rossore

Il Parco Naturale⁢ di ⁣San Rossore, che si estende tra Pisa e Lucca,⁢ offre 24000 ettari di terreno da esplorare. Si può scegliere di esplorare la ​riserva e la sua fauna selvatica in modalità libera o con una guida, in bicicletta o a piedi.

Attività insolite da fare in Toscana

La Certosa di Calci

La ​Certosa di Calci, situata a poca distanza da Pisa, è un vasto complesso monumentale che include uno spettacolare monastero e il Museo di Storia Naturale. La Certosa contiene circa 1500 camere, chiostri⁣ con fontane, giardini ornamentali e‍ una splendida chiesa con antichi affreschi e ⁣pavimenti in marmo.

Bagno Vignoni e Parco dei Mulini, Siena

Bagno ​Vignoni, nei pressi di ‍Siena, ‍è un piccolo villaggio sulle ⁣colline della Val d’Orcia ricco di bagni termali. Qui una sorgente termale naturale ‍permette di immergersi nelle calde acque delle varie piscine della zona‌ per godersi⁣ un po’ di benessere e relax ⁢in modo totalmente gratuito.

SentierElsa, a piedi lungo il ⁢fiume‍ Elsa

Il​ SentierElsa, situato non troppo distante da Colle Val⁤ d’Elsa, è un luogo meraviglioso caratterizzato⁣ da cascate, piscine naturali e acque turchesi.

Giro a cavallo​ in Maremma

Per gli amanti ⁣dei cavalli e dell’equitazione, la Maremma⁤ offre la possibilità‌ di esplorare itinerari e paesaggi in sella⁤ a uno di questi fantastici animali.

Giardino dei Tarocchi

Il Giardino dei ⁣Tarocchi, situato a sud della celebre cittadina di Capalbio, è una delle⁤ collezioni d’arte moderna all’aria aperta più bizzarre e interessanti⁣ di tutta Italia.

La Toscana offre una vasta gamma di luoghi e attività insolite da ​scoprire, lontano dai percorsi turistici più⁣ battuti. Che si tratti di visitare un museo dedicato alla Vespa, ‍di esplorare un antico borgo abbandonato o di fare un giro a cavallo‍ in Maremma,⁤ c’è sempre qualcosa di nuovo ‌e affascinante da scoprire in questa meravigliosa​ regione italiana.​