Sei alla ricerca di un luogo dove godere del sole, del mare e di un buon gelato? Oppure desideri un posto dove poter ammirare un tramonto mozzafiato mentre sorseggi un aperitivo? Allora sei nel posto giusto. In questo articolo, ti porteremo alla scoperta di dieci spiagge italiane un po’ fuori dal comune, perfette per una fuga estiva, anche solo per un weekend. Questi luoghi ti offriranno la possibilità di godere della brezza marina, della tranquillità delle vacanze e di dedicarti a passeggiate rilassanti, bagni in acque cristalline o letture sulla spiaggia.

Spiagge del Sud Italia

Torre Sant’Andrea – Puglia

La Puglia è una regione che negli ultimi anni ha visto un incremento significativo del turismo, grazie alla sua offerta variegata. Tra i luoghi più affascinanti, spicca Torre Sant’Andrea, con le sue spiagge di sabbia finissima, i caratteristici faraglioni e un mare dai colori vivaci.

Chianalea, Scilla – Calabria

Chianalea di Scilla, spesso definita la “piccola Venezia”, è un pittoresco borgo di pescatori ed è considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Le case si affacciano direttamente sul mare, rendendo questo luogo uno dei più affascinanti della Calabria. Il mare blu intenso si mescola alle leggende omeriche di Scilla e Cariddi, creando un mix perfetto di storia, cultura e bellezza.

Spiaggia del Buon Dormire, Palinuro – Campania

La spiaggia del Buon Dormire, secondo la mitologia, è il luogo dove Palinuro, il nocchiero di Enea, si addormentò e cadde in acqua. Questo tratto di costa, raggiungibile solo percorrendo 500 gradini sulla scogliera o via mare, è uno dei luoghi più suggestivi della costa campana, ricco di rocce e insenature.

Scala dei Turchi – Sicilia

La Scala dei Turchi è un luogo da sogno, da visitare almeno una volta nella vita. L’azzurro intenso del mare si sposa perfettamente con il bianco candido di questa roccia calcarea, levigata da secoli di onde. Un vero spettacolo da non perdere!

Spiagge del Nord Italia

Punta Crena, Savona – Liguria

Punta Crena a Savona è una spiaggia suggestiva e poco frequentata. La sua bellezza risiede nella particolare struttura geografica: sabbia finissima circondata da un’alta scogliera e da una vegetazione selvaggia. Essendo raggiungibile solo via mare, è particolarmente attraente per chi non ama le spiagge affollate.

La Pelosa – Sardegna

La spiaggia La Pelosa in Sardegna è facilmente riconoscibile grazie alla torre aragonese che si staglia a pochi passi dal mare. Questa spiaggia, tra le più affascinanti e frequentate non solo della regione ma d’Italia, offre una sabbia finissima e acque cristalline.

Grignano – Friuli-Venezia Giulia

Grignano, un borgo affacciato sulle coste friulane, offre piccole spiagge e l’inconfondibile skyline del Castello di Miramare. Questo castello, voluto dall’arciduca Massimiliano d’Asburgo, si affaccia a picco sul mare e si trova all’interno di una riserva naturale visitabile.

Termoli – Molise

Termoli, un piccolo borgo con case bianche costruite su un promontorio roccioso, non è una delle principali mete turistiche d’Italia, ma merita una visita per la sua capacità di mescolare diverse tipologie paesaggistiche in pochi chilometri. Offre un castello Svevo, un interessante centro storico e spiagge selvagge e semideserte dove trascorrere qualche ora di relax.

Cala Violina – Toscana

Cala Violina, una delle spiagge più belle e particolari della Maremma, si trova nella riserva naturale delle Bandite di Scarlino. Il suo nome deriva dal suono che i granelli di quarzo che compongono l’arenile emettono quando ci si cammina sopra, che ricorda il suono di un violino. È circondata dalla Macchia Mediterranea che arriva fino alla spiaggia, dove non ci sono lidi attrezzati e chioschi, ma solo tratti selvaggi.

Cala Nave, Ventotene – Lazio

La spiaggia di Cala Nave sull’isola di Ventotene, di origine vulcanica e caratterizzata da una sabbia particolarmente scura, merita di essere visitata e ammirata. Diversi sono i lidi e i chioschi attrezzati in questo piccolo tratto di costa che dista poco dal piccolo centro e dal porticciolo dove attraccano le imbarcazioni.

In conclusione, l’Italia offre una vasta gamma di spiagge uniche e affascinanti, pronte per essere scoperte. Che tu preferisca le spiagge affollate o quelle più tranquille e selvagge, c’è sicuramente una spiaggia italiana che fa per te. Quindi, prepara il tuo costume da bagno, la tua crema solare e la tua voglia di avventura, e parti alla scoperta di queste meraviglie italiane.