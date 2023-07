Il ritiro dei ghiacciai artici sta portando alla luce sorgenti di acque sotterranee che rilasciano grandi quantità di metano, un potente gas serra. Questo fenomeno è stato rivelato da uno studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience. Si prevede che, con l’ulteriore ritiro dei ghiacciai dovuto al riscaldamento globale, queste emissioni aumenteranno, peggiorando potenzialmente il cambiamento climatico. Questa nuova e crescente fonte di metano non era precedentemente riconosciuta nelle stime del budget del metano.

Il ritiro dei ghiacciai e le emissioni di metano

La ricerca

La ricerca, condotta da scienziati dell’Università di Cambridge e del Centro universitario delle Svalbard, in Norvegia, ha identificato grandi riserve di gas metano che fuoriescono dalle sorgenti sotterranee svelate dallo scioglimento dei ghiacciai. Queste emissioni di metano probabilmente aumenteranno man mano che i ghiacciai artici si ritirano e più sorgenti vengono esposte. Questo fenomeno, insieme ad altre emissioni di metano dovute allo scioglimento dei ghiacci e del terreno ghiacciato nell’Artico, potrebbe esacerbare il riscaldamento globale.

Le sorgenti di metano

Le sorgenti di metano identificate sono alimentate da un sistema idraulico nascosto sotto la maggior parte dei ghiacciai, che attinge a grandi riserve di acque sotterranee all’interno dei sedimenti sottostanti e del substrato roccioso circostante. Una volta che i ghiacciai si sciolgono e si ritirano, le sorgenti compaiono dove questa rete di acque sotterranee raggiunge la superficie.

Implicazioni del rilascio di metano

Impatto sul riscaldamento globale

Le emissioni di metano dalle sorgenti di acque sotterranee glaciali attraverso le Svalbard potrebbero superare le 2.000 tonnellate nel corso di un anno, il che equivale a circa il 10% delle emissioni di metano derivanti dall’industria energetica annuale del petrolio e del gas della Norvegia. Questa fonte di metano diventerà probabilmente più significativa man mano che più sorgenti saranno esposte.

Identificazione delle sorgenti di metano

Le sorgenti di acque sotterranee glaciali non sono sempre facili da riconoscere, quindi i ricercatori hanno utilizzato immagini satellitari per individuarle. Ingrandendo le aree di terra esposte dal ritiro di 78 ghiacciai attraverso le Svalbard, hanno cercato rivoli di ghiaccio blu rivelatori dove le acque sotterranee erano fuoriuscite in superficie e si erano congelate. Hanno poi viaggiato in ciascuno di questi siti in motoslitta per prelevare campioni delle acque sotterranee nei punti in cui il ghiaccio si era formato con vesciche a causa dell’acqua pressurizzata e dell’accumulo di gas.

Conclusione

In sintesi, il ritiro dei ghiacciai artici sta esponendo sorgenti di acque sotterranee che rilasciano grandi quantità di metano, un potente gas serra. Questo fenomeno, non precedentemente riconosciuto nelle stime del budget del metano, potrebbe peggiorare il cambiamento climatico. La ricerca sottolinea l’importanza di comprendere e monitorare queste nuove fonti di emissioni di metano nell’Artico.