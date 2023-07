Un gruppo di studiosi ha rivelato che il nucleo interno del nostro pianeta non è un blocco omogeneo, bensì un complesso “arazzo” di differenti tessiture. Questa scoperta offre nuovi spunti sulla formazione, l’evoluzione e la generazione del campo magnetico terrestre, che protegge la Terra.

Il nucleo terrestre: un arazzo di diversi tessuti

Un team di studiosi dell’Università dello Utah ha rivelato che il nucleo interno del nostro pianeta non è un blocco omogeneo, ma un complesso “arazzo” di differenti tessuti. I risultati, pubblicati su Nature, derivano dai dati sismici dei terremoti e dagli strumenti di rilevamento del CTBTO. Essi suggeriscono che il nucleo interno inizialmente è cresciuto rapidamente, ha rallentato nel tempo e potrebbe contenere ferro liquido intrappolato all’interno.

Il nucleo terrestre: un pianeta nel pianeta

Al centro della Terra c’è una solida sfera di metallo, una sorta di “pianeta dentro un pianeta”, la cui esistenza rende possibile la vita in superficie, almeno per come la conosciamo. Il modo in cui il nucleo interno della Terra si è formato, è cresciuto e si è evoluto nel tempo rimane un mistero, che un team di ricercatori guidati dall’Università dello Utah sta cercando di scandagliare con l’aiuto delle onde sismiche dei terremoti naturali. Mentre questa sfera di 2.442 chilometri di diametro comprende meno dell’1% del volume totale della Terra, la sua esistenza è responsabile del campo magnetico del pianeta, senza il quale il pianeta sarebbe un posto molto diverso.

La scoperta dell’Università dello Utah

Ma il nucleo interno non è la massa omogenea che una volta era assunta dagli scienziati, ma piuttosto è più simile a un arazzo di diversi “tessuti”, secondo Guanning Pang, un ex studente di dottorato presso il Dipartimento di Geologia e Geofisica dell’Università dello Utah. “Per la prima volta abbiamo confermato che questo tipo di disomogeneità è ovunque all’interno del nucleo interno”, ha detto Pang. Ora ricercatore post-dottorato presso la Cornell University, Pang è l’autore principale di un nuovo studio, pubblicato il 5 luglio sulla rivista Natura che apre una finestra nei recessi più profondi della Terra. Ha condotto lo studio come parte della sua tesi di dottorato nello Utah.

La ricerca e le sue implicazioni

La frontiera finale

“Ciò che riguardava il nostro studio era cercare di guardare all’interno del nucleo interno”, ha detto il sismologo dell’Università dello Utah Keith Koper, che ha supervisionato lo studio. “È come una zona di frontiera. Ogni volta che vuoi immaginare l’interno di qualcosa, devi eliminare gli effetti superficiali. Quindi questo è il posto più difficile per creare immagini, la parte più profonda, e ci sono ancora cose che non sono note al riguardo.

Il nucleo sta cambiando

Gli scienziati hanno utilizzato per la prima volta le onde sismiche per determinare che il nucleo interno fosse solido nel 1936. Prima della scoperta da parte del sismologo danese Inge Lehmann, si presumeva che l’intero nucleo fosse liquido poiché è estremamente caldo, avvicinandosi ai 10.000 gradi Fahrenheit, circa la temperatura sulla superficie del sole.