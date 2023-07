Nel giorno in cui il direttore d’orchestra Claudio Abbado avrebbe compiuto 90 anni, viene dato il via al progetto di valorizzazione ambientale dell’oasi naturale di sua proprietà, situata in un tratto suggestivo della costa sarda: il Lazzaretto di Alghero, nel Parco naturale regionale di Porto Conte. La famiglia Abbado, il Parco di Porto Conte e Legambiente hanno ufficializzato l’accordo di partenariato per realizzare un parco e un ecomuseo all’interno dell’area verde, dove già opera il Centro di ricerca della macchia mediterranea.

Il progetto e i suoi obiettivi

L’obiettivo principale del progetto è la valorizzazione dell’oasi naturale di otto ettari, situata tra vigneti, arenili e le acque dell’Area marina protetta di Capo Caccia. Il polmone verde ospita già 9mila alberi, circa 140 specie diverse e un orto sociale. Il prossimo passo è la richiesta di finanziamento alla Regione a sostegno del progetto e l’intitolazione della “Grotta della luce” al maestro Abbado.

Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto

Il 22 e 23 settembre verrà posata la prima pietra della maxi opera d’arte “Il Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, che si è ispirato al concetto di infinito. Questa opera d’arte rappresenta un importante elemento del progetto e contribuirà a valorizzare ulteriormente l’area.

La collaborazione tra la famiglia Abbado, il Parco di Porto Conte e Legambiente

La famiglia Abbado, il Parco di Porto Conte e Legambiente hanno lavorato insieme per dare vita a questo progetto, con l’obiettivo di creare un centro di conservazione e lanciare un messaggio di corretta tutela e fruizione dell’ambiente. L’incontro tra le parti è stato estremamente stimolante e l’approccio con l’Università di Sassari è stato importante per la realizzazione del progetto.

La visione di Claudio Abbado e l’impegno della sua famiglia

La figlia di Claudio Abbado, Alessandra, ricorda come la sua famiglia sia legata a quest’area da oltre 30 anni e come la realizzazione di un piccolo parco nel parco di Porto Conte rappresenti un grande regalo per il padre e per la comunità. La cura dell’ambiente e la cultura sono valori fondamentali per la famiglia Abbado, che si impegna attivamente nella realizzazione di questo progetto.

Il ruolo di Legambiente

Michele Meloni di Legambiente sottolinea come l’operatività del protocollo d’intesa abbia reso tutto più semplice e come l’obiettivo sia quello di creare un centro di conservazione per lanciare un messaggio di corretta tutela e fruizione dell’ambiente.

Il sostegno del Parco di Porto Conte e dell’Area marina protetta

Mariano Mariani, direttore del Parco di Porto Conte e dell’Area marina protetta, osserva come la forza dirompente dell’arte sia al servizio di un tema diffuso come la tutela e la salute del nostro pianeta e come il progetto si leghi ai fini istituzionali del Parco e dell’Area marina protetta.

Conclusione

In conclusione, il progetto di valorizzazione ambientale dell’oasi naturale di Claudio Abbado rappresenta un importante passo avanti nella tutela e nella fruizione dell’ambiente, grazie alla collaborazione tra la famiglia Abbado, il Parco di Porto Conte, Legambiente e l’Università di Sassari. L’arte, la cultura e la cura dell’ambiente si uniscono per dare vita a un’opera di grande valore per la comunità e per il nostro pianeta.