Un team di ricercatori dell’Università di Otago ha scoperto una zona di sollevamento costiero precedentemente non identificata a Rarangi, Marlborough, utilizzando la tecnologia di mappatura LiDAR e la genetica delle alghe. I risultati mostrano un’area sollevata di 1 metro sopra il livello del mare e una specie di alga kelp che si è estinta e poi ricolonizzata a seguito di un antico terremoto, mettendo in evidenza l’impatto duraturo delle attività sismiche sui paesaggi e sulle specie costiere.

Scoperta di una nuova zona di sollevamento costiero

Metodologia di ricerca

Il team di ricerca ha combinato la genetica e la geologia per rivelare questa regione sconosciuta di sollevamento del terremoto. Hanno utilizzato nuovi dati provenienti dalla mappatura laser e dalla genetica delle alghe per portare alla luce questa zona. Il professor Jon Waters, del Dipartimento di Zoologia, afferma che lo studio fornisce nuove informazioni sui cambiamenti nei paesaggi di Aotearoa e sulla storia recente degli impatti dei terremoti.

Risultati della ricerca

Il team ha identificato un’area precedentemente sconosciuta di costa rocciosa sollevata, una panchina a circa 1 metro sopra il livello del mare, e un’anomalia genetica nelle alghe sotto quella panchina. La genetica del kelp indica che la specie si estinse nell’area a seguito di un terremoto, prima di essere ricolonizzata da alghe che si spostarono da 300 km a sud.

Implicazioni della scoperta

Impatto del terremoto

Il gruppo ritiene che il terremoto responsabile si sia verificato tra 2000 e 3000 anni fa, mostrando il potenziale delle alghe per registrare eventi di disturbo geologico. “L’area è vicina a una nota faglia attiva e diversi grandi terremoti del passato sono stati ben quantificati da altri ricercatori, ma questa zona di sollevamento costiero non era nota in precedenza: le prove sono estremamente chiare ora che abbiamo avuto la possibilità per guardare più da vicino”, afferma il professor Waters.

Impatto sulle specie costiere

La ricerca è l’ultimo risultato del progetto finanziato dal gruppo Marsden che valuta gli impatti dei terremoti sulle specie costiere. “Il nostro lavoro utilizza una combinazione di genetica e geologia, ed è abbastanza eccitante che questi approcci combinati ci abbiano permesso di individuare un sito precedentemente sconosciuto di sollevamento costiero in Nuova Zelanda. Questo lavoro serve a evidenziare ancora una volta quanto sia dinamico il nostro paese e come il sollevamento sismico lasci segni duraturi nelle nostre specie costiere”, conclude il professor Waters.

Conclusione

In sintesi, la scoperta di una nuova zona di sollevamento costiero a Rarangi, Marlborough, mette in luce l’impatto duraturo delle attività sismiche sui paesaggi e sulle specie costiere. Questa scoperta è stata possibile grazie alla combinazione di genetica e geologia, evidenziando l’importanza di tali approcci interdisciplinari nella ricerca scientifica.