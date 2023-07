Il Telescopio Spaziale James Webb ha permesso la scoperta di molecole organiche complesse in una galassia lontana, segnando la presenza più remota nota di queste molecole e fornendo importanti intuizioni sulla chimica dell’universo primordiale. Gli scienziati hanno rilevato molecole organiche complesse in una galassia a più di 12 miliardi di anni luce dalla Terra, la galassia più lontana in cui si sa ora che esistano queste molecole. Grazie alle capacità del Telescopio Spaziale James Webb, recentemente lanciato, e alle attente analisi del team di ricerca, un nuovo studio fornisce un contributo fondamentale alla comprensione delle complesse interazioni chimiche che si verificano nelle prime galassie dell’universo primordiale.

La scoperta

Il team di ricerca

Il professor Joaquin Vieira e il dottorando Kedar Phadke dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign hanno collaborato con ricercatori della Texas A&M University e un team internazionale di scienziati per distinguere tra i segnali infrarossi generati da alcuni dei grani di polvere più massicci e più grandi nella galassia e quelli delle nuove molecole idrocarburiche osservate. I risultati dello studio sono stati pubblicati il 5 giugno sulla rivista Nature.

Il ruolo del Telescopio Spaziale James Webb

Nel nuovo studio, il JWST ha ricevuto un aiuto da quello che i ricercatori chiamano “la lente d’ingrandimento della natura”, un fenomeno chiamato lente gravitazionale. Questo ingrandimento si verifica quando due galassie sono quasi perfettamente allineate dal punto di vista della Terra, e la luce della galassia di sfondo viene distorta e ingrandita dalla galassia in primo piano in una forma ad anello, nota come anello di Einstein.

La galassia osservata

Il team ha focalizzato il JWST su SPT0418-47, un oggetto scoperto utilizzando il South Pole Telescope della National Science Foundation e precedentemente identificato come una galassia oscurata dalla polvere ingrandita da un fattore di circa 30 a 35 dalla lente gravitazionale. SPT0418-47 si trova a 12 miliardi di anni luce dalla Terra, corrispondenti a un periodo in cui l’universo aveva meno di 1,5 miliardi di anni, o circa il 10% della sua età attuale.

Le molecole organiche complesse

I dati spettroscopici del JWST suggeriscono che il gas interstellare oscurato in SPT0418-47 è arricchito di elementi pesanti, indicando che generazioni di stelle sono già vissute e morte. Il composto specifico che i ricercatori hanno rilevato è un tipo di molecola chiamata idrocarburo policiclico aromatico, o PAH. Queste molecole possono essere trovate sulla Terra nell’esaurimento prodotto dai motori a combustione o dagli incendi forestali. Essendo composte da catene di carbonio, queste molecole organiche sono considerate i mattoni fondamentali per le prime forme di vita.

Conclusione

La scoperta di molecole organiche complesse in una galassia così lontana è un cambiamento di gioco per le future osservazioni. Questo lavoro è solo il primo passo, e stiamo ancora imparando come utilizzare e conoscere le sue capacità. La nuova scoperta offre importanti intuizioni sulla formazione delle galassie, il loro ciclo di vita e come si evolvono. Questa scoperta non sarebbe stata possibile senza gli strumenti come il Telescopio Spaziale James Webb e il South Pole Telescope, finanziati e supportati da enti come la National Science Foundation e la NASA.