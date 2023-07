La missione Juice dell’ESA ha recentemente riscontrato un problema con il dispiegamento dell’antenna Radar for Icy Moon Exploration (RIME). Grazie all’intervento combinato degli ingegneri dell’ESA, Airbus e SpaceTech, il problema è stato risolto con successo. Inizialmente si sospettava che la causa fosse la formazione di ghiaccio, quindi il veicolo spaziale è stato riscaldato esponendolo al sole. Quando ciò non ha funzionato, si è proceduto con il dispiegamento dell’antenna come previsto, il che ha infine rimosso il perno bloccato e ha permesso il dispiegamento dell’antenna.

Il problema e la soluzione

Il problema

Quando l’antenna RIME della missione Juice dell’ESA non si è dispiegata pochi giorni dopo il lancio, gli ingegneri hanno dovuto affrontare la sfida di identificare l’errore e correggerlo. La missione aveva l’obiettivo di esplorare l’interno delle misteriose lune ghiacciate di Giove. Il Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) dell’ESA, progettato da Airbus, è stato creato per condurre un’indagine senza precedenti sul sistema di Giove e sulla sua famiglia di lune ghiacciate.

La soluzione

Una componente chiave di questa indagine è l’antenna RIME, che fa parte della suite completa di dieci strumenti scientifici di Juice. Una volta nel sistema di Giove, RIME verrà utilizzato per sondare a distanza il sottosuolo delle lune ghiacciate di Giove. I suoi segnali radar penetreranno nelle lune fino a una profondità di 9 km e riveleranno dettagli di diametro compreso tra 50 e 140 m. Questo fornirà informazioni sulla loro geologia e fornirà dati unici per comprendere l’abitabilità di queste remote lune ghiacciate.

Il dispiegamento dell’antenna

Il processo di dispiegamento

Per riuscire a raccogliere questi dati, gli scienziati dovevano prima portare nello spazio il veicolo spaziale e i suoi strumenti, il che significava piegare parte dell’hardware. Con i suoi 16 m di lunghezza, l’antenna RIME era troppo lunga per entrare nel cono del razzo Ariane 5 che ha lanciato Juice nello spazio. È stato quindi costruito in due bracci di quattro segmenti ciascuno. Di questi otto segmenti, tre si dispiegherebbero su un lato della navicella, tre sull’altro e due rimarrebbero fissi sulla navicella. Per il lancio, i tre segmenti dispiegabili sono stati ripiegati sul segmento fisso e tenuti in posizione da due staffe.

Il problema del dispiegamento

Una volta nello spazio, i dispositivi chiamati attuatori non esplosivi (NEA) sarebbero stati attivati a distanza uno dopo l’altro dal Centro europeo per le operazioni spaziali (ESOC), Darmstadt, Germania. Ogni NEA avrebbe rimosso un perno di fissaggio dalla sua staffa, consentendo a quella sezione di scattare in posizione. Tuttavia, è qui che sono iniziati i problemi. Il secondo segmento non si è dispiegato come previsto, causando un ritardo nel processo.

Conclusione

