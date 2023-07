Un team di ricerca congiunto ha proposto un nuovo metodo per studiare la materia oscura e la formazione delle prime galassie utilizzando la sonda forestale di 21 cm, un concetto precedentemente ritenuto teorico. Questo nuovo approccio potrebbe rivelare informazioni sulla storia termica dell’universo e sulle proprietà della materia oscura.

La materia oscura e le prime galassie

Il mistero delle prime galassie

Il mistero delle prime galassie dell’universo è un impulso indomabile dell’essere umano. La loro formazione è dominata dalla natura della materia oscura, uno dei problemi più importanti affrontati dalla fisica fondamentale. Tuttavia, comprendere la natura della materia oscura, ad esempio se è fredda o calda, e il suo conseguente effetto sulla formazione della prima galassia è una grande sfida.

Un nuovo approccio per studiare la materia oscura

Un gruppo di ricerca congiunto della Northeastern University (Cina) e del National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences (NAOC) ha proposto di utilizzare una nuova sonda per cercare di far luce sulla natura della materia oscura e sulla prima formazione delle galassie contemporaneamente. Lo studio del team è stato pubblicato sulla rivista Astronomia della natura il 6 luglio 2023.

La sonda forestale di 21 cm

La foresta di 21 cm e la materia oscura

Un modo per comprendere la materia oscura è cercare di misurare la massa delle particelle di materia oscura attraverso osservazioni cosmologiche di strutture su piccola scala. Ma rilevare strutture su piccola scala in cui non si è mai verificata alcuna formazione stellare è difficile, specialmente durante l’alba cosmica. Fortunatamente, l’idrogeno gassoso atomico all’interno e intorno a queste piccole strutture oscure dell’alba cosmica crea linee di assorbimento di 21 cm lungo le linee di vista tra la Terra e le sorgenti puntiformi radio ad alto spostamento verso il rosso. Queste linee di assorbimento sono conosciute collettivamente come la foresta di 21 cm.

La sonda forestale di 21 cm come strumento di indagine

La sonda forestale di 21 cm è un concetto teorico proposto da più di 20 anni per sondare le temperature del gas e potenzialmente le proprietà della materia oscura durante l’alba cosmica. Di recente, tuttavia, sono stati scoperti numerosi quasar radiofonici ad alto spostamento verso il rosso. Inoltre, lo scorso dicembre è iniziata la costruzione dello Square Kilometer Array (SKA), un’iniziativa internazionale per costruire il più grande radiotelescopio del mondo. Entrambi questi sviluppi suggeriscono che l’utilizzo della sonda forestale da 21 cm sarà presto fattibile.

Conclusione

In sintesi, la sonda forestale di 21 cm offre un mezzo praticabile per limitare la materia oscura a intervalli di spostamento verso il rosso oltre la portata di altre osservazioni. Misurando il livello di riscaldamento, la foresta di 21 cm fornisce un modo per vincolare le proprietà spettrali delle prime galassie e dei primi buchi neri, in modo da far luce sulla natura dei primi oggetti luminosi nell’Universo. L’uso della sonda forestale di 21 cm servirà come via indispensabile per far progredire la nostra comprensione dell’Universo primordiale e scrutare i misteri sia della materia oscura che delle prime galassie.