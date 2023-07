Un gruppo di ricercatori ha utilizzato dati sulla frequenza delle microonde per misurare il calore sottostante una presunta caratteristica vulcanica sulla Luna, nota come Compton-Belkovich. Questo studio ha rivelato l’esistenza di un deposito di magma raffreddato sotto un vulcano che si ritiene sia eruttato circa 3,5 miliardi di anni fa.

Scoperta di una grande formazione di granito sulla Luna

Una vasta formazione di granito è stata scoperta sotto la superficie lunare, suggerendo un’antica attività vulcanica e mettendo in discussione le teorie esistenti sulla formazione della crosta lunare. La presenza di granito, una roccia tipicamente associata all’acqua e alla tettonica a placche, solleva interrogativi sulle condizioni passate sulla Luna.

Origine della formazione di granito

La formazione di granito probabilmente deriva dal raffreddamento della lava fusa che alimentava uno o più vulcani eruttati all’inizio della storia della Luna, fino a 3,5 miliardi di anni fa. Un team di scienziati guidato da Matthew Siegler, professore di ricerca SMU e ricercatore presso il Planetary Science Institute, ha pubblicato uno studio sulla rivista Natura che ha utilizzato i dati sulla frequenza delle microonde per misurare il calore sotto la superficie di Compton-Belkovich. Il team ha utilizzato i dati per determinare che il calore generato sotto la superficie proviene da una concentrazione di elementi radioattivi che possono esistere solo sulla Luna come granito.

Il granito e la sua formazione

Il granito è un residuo di roccia ignea dei sistemi idraulici sotto i vulcani spenti. La formazione di granito lasciata quando la lava si raffredda senza eruttare è nota come batolite. “Qualsiasi grande corpo di granito che troviamo sulla Terra alimentava un grande gruppo di vulcani, proprio come un grande sistema sta alimentando i vulcani Cascade nel nord-ovest del Pacifico oggi”, ha detto Siegler. “I batoliti sono molto più grandi dei vulcani di cui si nutrono in superficie. Ad esempio, le montagne della Sierra Nevada sono un batolite, lasciato da una catena vulcanica negli Stati Uniti occidentali che esisteva molto tempo fa.

Implicazioni della scoperta

Dimensioni del batolite lunare

Il batolite lunare si trova in una regione della Luna precedentemente identificata come un complesso vulcanico, ma i ricercatori sono sorpresi dalle sue dimensioni, con un diametro stimato di 50 chilometri. Il granito è abbastanza comune sulla Terra e la sua formazione è generalmente guidata dall’acqua e dalla tettonica a placche, che aiutano a creare grandi corpi di fusione sotto la superficie terrestre. Tuttavia, i graniti sono estremamente rari sulla Luna, dove mancano questi processi.

Implicazioni per la formazione della crosta lunare

La scoperta di questo corpo di granito aiuta a spiegare come si è formata la prima crosta lunare. “Se non hai acqua, ci vogliono situazioni estreme per fare il granito”, ha detto Siegler. “Quindi, ecco questo sistema senza acqua e senza tettonica a placche, ma hai il granito. C’era acqua sulla luna, almeno in questo punto? O faceva solo particolarmente caldo?

Conclusione

In sintesi, la scoperta di una vasta formazione di granito sotto la superficie lunare ha rivelato nuove informazioni sulla storia geologica della Luna e ha sollevato nuove domande sulle sue condizioni passate. Questa scoperta sfida le teorie esistenti sulla formazione della crosta lunare e suggerisce la possibilità di antiche attività vulcaniche sulla Luna.