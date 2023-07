Un team internazionale di scienziati ha utilizzato il telescopio spaziale James Webb della NASA per rilevare per la prima volta una nuova molecola di carbonio nello spazio, chiamata catione metile. Questa molecola, mai vista prima nello spazio, è considerata fondamentale per la formazione di molecole organiche complesse a base di carbonio. La scoperta potrebbe migliorare la nostra comprensione dello sviluppo potenziale della vita al di fuori della Terra.

Il ruolo del catione metile nella chimica organica interstellare

Il catione metile è stato rilevato in un giovane sistema stellare con un disco protoplanetario situato a circa 1.350 anni luce di distanza nella Nebulosa di Orione. Le molecole di carbonio sono alla base di tutta la vita conosciuta e, pertanto, sono di particolare interesse per gli scienziati che cercano di comprendere come si sia sviluppata la vita sulla Terra e come potrebbe svilupparsi altrove nell’universo. Lo studio della chimica organica interstellare, che contiene carbonio, è un’area di grande interesse per molti astronomi.

Il telescopio spaziale Webb e la scoperta del catione metile

Il telescopio spaziale Webb ha permesso di rilevare il catione metile grazie alle sue straordinarie capacità di risoluzione spaziale e spettrale, oltre che alla sua sensibilità. In particolare, la scoperta è stata confermata dalla rilevazione di una serie di linee di emissione chiave del catione metile. “Questa scoperta non solo dimostra l’incredibile sensibilità di Webb, ma conferma anche l’importanza centrale del catione metile nella chimica interstellare”, ha affermato Marie-Aline Martin-Drumel dell’Università di Parigi-Saclay in Francia, membro del team scientifico.

Il ruolo della radiazione ultravioletta nella formazione del catione metile

Il sistema stellare in cui è stato scoperto il catione metile è costituito da una piccola nana rossa, ma è bombardato da una forte luce ultravioletta (UV) proveniente da stelle giovani, calde e massicce vicine. Gli scienziati ritengono che la maggior parte dei dischi protoplanetari passi attraverso un periodo di intensa radiazione UV, poiché le stelle tendono a formarsi in gruppi che spesso includono stelle massicce produttrici di UV. In genere, si pensa che la radiazione UV distrugga le molecole organiche complesse, ma il team ritiene che la radiazione UV possa effettivamente fornire l’energia necessaria per la formazione del catione metile. Una volta formato, il catione metile promuove ulteriori reazioni chimiche per costruire molecole di carbonio più complesse.

Conclusion

In sintesi, la scoperta del catione metile nello spazio potrebbe migliorare la nostra comprensione dello sviluppo potenziale della vita al di fuori della Terra e del ruolo della radiazione ultravioletta nella formazione di molecole organiche complesse. Questa scoperta è stata resa possibile grazie alle straordinarie capacità del telescopio spaziale James Webb della NASA.