Una recente ricerca mette in discussione l’idea comune che il riscaldamento globale ridurrà la dimensione degli animali acquatici come i pesci. Al contrario, lo studio ha scoperto che l’inquinamento delle acque calde porta a una popolazione di pesci più grandi, ma più giovani, a causa dell’aumento dei tassi di crescita e di mortalità. Questa ricerca, che ha confrontato le popolazioni di pesce persico eurasiatico nelle acque riscaldate da una centrale nucleare con quelle in un’area di riferimento, sfida le previsioni generalizzate sui cambiamenti climatici e sottolinea la necessità di esperimenti su larga scala e semi-controllati in ambienti naturali.

Uno studio unico di 24 anni sui pesci d’acqua dolce

Un recente studio pubblicato sulla rivista eVita ha messo in discussione la teoria secondo cui le creature acquatiche come i pesci diminuiranno di dimensioni a causa del riscaldamento globale. La ricerca ha rivelato che l’inquinamento delle acque calde ha portato a un aumento sia dei tassi di crescita che di mortalità, risultando in una popolazione di pesci più giovani, ma più grandi. Questa scoperta contraddice in parte le previsioni generali sull’impatto del riscaldamento globale sugli ecosistemi naturali, sottolineando la necessità di una rigorosa convalida sperimentale su larga scala di queste ipotesi.

Il contesto dell’esperimento

Il team di ricerca ha condotto lo studio in una baia costiera chiusa che ha ricevuto acqua di raffreddamento da una centrale nucleare, rendendola più calda di 5-10°C rispetto alle acque circostanti. Hanno confrontato le popolazioni di pesce persico eurasiatico della baia chiusa e di un’area di riferimento nell’arcipelago adiacente per un periodo di 24 anni. Hanno combinato i dati sulle catture con le misurazioni della lunghezza dei pesci all’età (calcolati a ritroso per tutta la loro vita da “anelli di età” in strutture dure), e poi li hanno analizzati utilizzando modelli statistici per studiare come l’inquinamento dell’acqua calda ha influenzato l’età e le dimensioni delle popolazioni ittiche, nonché la loro crescita e i tassi di mortalità.

Risultati dell’esperimento

Sebbene i ricercatori abbiano riscontrato differenze statisticamente significative nei tassi di crescita stimati, nei tassi di mortalità e nelle dimensioni delle popolazioni ittiche tra le aree riscaldate e quelle di riferimento, non tutti questi cambiamenti sono stati come previsto. Anche se il pesce persico femmina nella zona calda è cresciuto più velocemente, come previsto dal team, ha continuato a farlo per tutta la vita. Questi pesci, quindi, hanno raggiunto una taglia grande all’età – circa il 7-11% più grande nell’area riscaldata a qualsiasi età, rispetto all’area di riferimento. Inoltre, gli autori affermano che l’aumento del tasso di crescita dei pesci più giovani a causa dell’acqua calda è stato così pronunciato che anche se i tassi di mortalità fossero più alti a causa del riscaldamento e risultassero in una popolazione complessiva di pesci più giovane, la dimensione media e l’abbondanza relativa dei pesci più grandi era ancora più alta nell’area riscaldata.

Conclusioni e implicazioni per il futuro

Questo studio fornisce una forte evidenza delle differenze indotte dal riscaldamento nei tassi di crescita e mortalità tra una popolazione naturale di specie ittiche temperate non sfruttate esposte ad aumenti della temperatura dell’acqua di 5-10°C per più di due decenni. Questi effetti in gran parte, ma non completamente, si contrastano a vicenda: mentre i pesci sono più giovani, in media sono anche più grandi. Questi risultati evidenziano che le previsioni generalizzate basate su teorie come la regola della dimensione della temperatura possono avere un uso limitato per prevedere i cambiamenti a livello di popolazione e che sia i tassi di mortalità che i tassi di crescita sono importanti quando si studiano gli effetti della temperatura. Sebbene lo studio si sia concentrato su una singola specie, i risultati suggeriscono gli effetti del riscaldamento su scala di un intero ecosistema, rendendo le sue scoperte molto rilevanti nel contesto del riscaldamento globale.