Un gruppo internazionale di astronomi ha rilevato un prolungato lampo di raggi gamma proveniente da una galassia antica, probabilmente generato dalla fusione di due stelle di neutroni separate. Questa scoperta sfida la comprensione tradizionale delle cause di tali lampi. Il team ha impiegato diversi telescopi per analizzare l’esplosione del 2019 e, pur considerando altre possibili cause, spera che le osservazioni future possano chiarire le origini del fenomeno.

Scoperta di un lampo di raggi gamma in una galassia antica

Un fenomeno insolito

Per la prima volta, un gruppo internazionale di astronomi ha osservato un lungo lampo di raggi gamma vicino al centro di una galassia antica. Questo è particolare perché tali lampi di raggi gamma si verificano solitamente quando le stelle massicce collassano o quando le stelle di neutroni ruotano l’una intorno all’altra per un lungo periodo, e non ci sono stelle di questo tipo al centro delle galassie antiche. Il team, guidato da Andrew Levan (Università di Radboud), ha pubblicato i risultati su Nature Astronomy.

Un nuovo modo per generare lampi di raggi gamma

Si riteneva generalmente che i lunghi lampi di raggi gamma, di durata di almeno alcuni secondi, potessero verificarsi solo quando una stella molto pesante collassa in una supernova alla fine della sua vita. Nel 2022, è stato scoperto un secondo possibile innesco di lampi gamma lunghi quando due grandi stelle, che avevano orbitato l’una intorno all’altra per tutta la vita, si sono trasformate in stelle di neutroni alla fine e si sono scontrate in una kilonova. Ora, nel 2023, sembra che i lunghi lampi di raggi gamma possano verificarsi in un terzo modo.

Analisi dell’esplosione

Indicazioni di una fusione di stelle di neutroni

“I nostri dati indicano che questo è un caso di fusione di due stelle di neutroni separate. Non stelle di neutroni che sono state insieme per tutta la vita”, afferma il capo ricercatore Andrew Levan (Università di Radboud). “Sospettiamo che le stelle di neutroni siano state spinte insieme dalla gravità delle molte stelle circostanti al centro della galassia”.

Osservazioni e interpretazioni

Il team di ricercatori ha studiato le conseguenze di un lampo di raggi gamma osservato dal Neil Gehrels Swift Observatory il 19 ottobre 2019. Lo hanno fatto utilizzando il telescopio Gemini South in Cile, il Nordic Optical Telescope sull’isola delle Canarie di La Palma e il Telescopio spaziale Hubble.

Le loro osservazioni mostrano che l’esplosione è avvenuta vicino al centro di una galassia antica. Ciò fornisce immediatamente due argomenti che indicano la fusione di due fonti. Il primo è che non ci sono quasi stelle pesanti nelle galassie antiche che potrebbero collassare in supernove, perché le stelle pesanti si trovano tipicamente nelle giovani galassie. Inoltre, le supernove emettono luce ottica brillante, che in questo caso non è stata osservata.

Un secondo argomento è che i centri delle galassie sono luoghi affollati. Ci sono centinaia di migliaia di stelle normali, nane bianche, stelle di neutroni, buchi neri e nubi di polvere che orbitano tutte attorno a un buco nero supermassiccio. Complessivamente, questo rappresenta oltre 10 milioni di stelle e oggetti stipati in uno spazio di pochi anni luce. “Questa è un’area paragonabile alla distanza tra il nostro sole e la stella successiva”, spiega Levan. “Quindi la probabilità di una collisione al centro di una galassia è molto più alta rispetto, per esempio, alla periferia, dove ci troviamo noi”.

I ricercatori stanno ancora lasciando spazio a spiegazioni alternative. Il prolungato lampo di raggi gamma potrebbe anche derivare dalla collisione di oggetti compatti diversi dalle stelle di neutroni, ad esempio buchi neri o nane bianche. In futuro, i ricercatori sperano di poter osservare contemporaneamente lunghi lampi di raggi gamma e onde gravitazionali. Ciò li aiuterebbe a fare affermazioni più definitive sull’origine della radiazione.

Conclusione

In sintesi, la scoperta di un lungo lampo di raggi gamma in una galassia antica ha aperto nuove prospettive sulla comprensione di tali fenomeni. Sebbene la fusione di due stelle di neutroni separate sembri essere la causa più probabile, i ricercatori stanno ancora considerando altre possibili spiegazioni. Le osservazioni future potrebbero fornire ulteriori dettagli sulle origini di questi lampi di raggi gamma.