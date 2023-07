Un recente studio condotto dall’Università del Massachusetts Amherst ha rivelato che l’erosione del suolo superficiale, che sta avvenendo a un ritmo insostenibile, può essere notevolmente ridotta attraverso metodi agricoli senza lavorazione già in uso. Negli ultimi 160 anni, le pratiche agricole nel Midwest degli Stati Uniti hanno causato la perdita di 57,6 miliardi di tonnellate di suolo, e il tasso di erosione, nonostante le linee guida del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, è ancora 25 volte superiore al tasso di formazione del suolo. Tuttavia, c’è speranza: l’agricoltura senza lavorazione, attualmente praticata sul 40% delle terre coltivate nel Midwest, potrebbe preservare la fertilità del nostro suolo per i secoli a venire. Questo ha implicazioni significative per la sicurezza alimentare e la mitigazione del cambiamento climatico.

La perdita di suolo nel Midwest: una breve storia

Il ruolo dell’agricoltura convenzionale nell’erosione del suolo

La maggior parte del cibo che consumiamo proviene dal suolo, quella terra nera ricca di carbonio che nutre tutto, dai cocomeri ai cavoletti di Bruxelles. Questo suolo, noto agli scienziati come suolo A-horizon, è suscettibile all’erosione. “Quando la maggior parte delle persone pensa all’erosione, pensa al vento o all’acqua”, afferma Jeffrey Kwang, attualmente borsista post-dottorato presso l’Università del Minnesota. “Si scopre che il motore di gran lunga maggiore dell’erosione del suolo nel Midwest degli Stati Uniti è stata l’agricoltura convenzionale”.

La scoperta del tasso di erosione

Definire con precisione il tasso attuale di erosione è stato un compito arduo. Tuttavia, il Geomorphology Research Group ha dimostrato che l’erosione del suolo nel granaio degli Stati Uniti è molto più estesa e si verifica a un ritmo molto più rapido di quanto precedentemente sospettato. Dal 2021, i membri del gruppo di ricerca di Larsen, tra cui Kwang, Evan Thaler, Caroline Quarrier e altri, hanno aperto nuovi orizzonti nel mondo della scienza del suolo.

Modellare il futuro

Previsioni future basate su tassi storici di erosione

Per la loro ultima ricerca, Kwang, Larsen e il Geomorphology Research Group hanno utilizzato le loro precedenti scoperte sui tassi storici di erosione per prevedere scenari futuri. Hanno scoperto che il Midwest perde 1,1 chilogrammi di suolo e 12 grammi di carbonio organico del suolo (SOC) per metro quadrato ogni anno, un tasso che supera di gran lunga la velocità con cui viene creato nuovo suolo. “Poiché non sappiamo come cambieranno le pratiche e le politiche agricole”, afferma Larsen, “abbiamo utilizzato l’attuale tasso di erosione per modellare alcuni diversi scenari futuri”.

Il potenziale dell’agricoltura senza lavorazione

Il team ha esaminato vari scenari, dal metodo attuale in cui circa il 40% delle terre coltivate nel Midwest degli Stati Uniti è coltivato senza lavorazione, fino al 100% dell’adozione di metodi senza lavorazione. Hanno quindi modellato i tassi di erosione in ogni scenario per il prossimo secolo. La loro scoperta iniziale è stata che, se le attuali pratiche agricole degli Stati Uniti rimarranno sostanzialmente invariate, solo nel prossimo secolo andranno persi circa 8,8 miliardi di tonnellate di suolo e 170 milioni di tonnellate di carbonio organico del suolo. Tuttavia, se si adottasse uno scenario di non lavorazione al 100%, il quadro cambierebbe drasticamente. “Circa il 95% dell’erosione che vediamo nello scenario normale nel prossimo secolo sarebbe evitato”, afferma Kwang.

Conclusione

In sintesi, l’agricoltura senza lavorazione potrebbe avere un impatto significativo sulla riduzione dell’erosione del suolo, contribuendo alla sicurezza alimentare e alla mitigazione del cambiamento climatico. Questo studio sottolinea l’importanza di adottare pratiche agricole sostenibili per preservare la fertilità del nostro suolo per le generazioni future.