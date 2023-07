Un recente studio ha suggerito che la formazione delle montagne, specialmente nelle aree di subduzione come il Sud Italia, potrebbe essere notevolmente influenzata dalla discesa di una placca tettonica attraverso il mantello terrestre e dalla sua alterazione del flusso del mantello. Questo contraddice la credenza tradizionale che la formazione delle montagne sia dovuta principalmente all’accartocciamento e all’ispessimento della crosta terrestre, offrendo una visione più dettagliata del processo di formazione delle montagne.

La ricerca

Un nuovo studio condotto dalla Colorado State University ha fornito risposte su come e perché le montagne si formano più in profondità di quanto precedentemente pensato. “La formazione delle montagne è un processo fondamentale per comprendere il comportamento della Terra”, ha affermato Sean Gallen, autore principale dello studio e assistente professore di geoscienze alla CSU. “Questo studio suggerisce che potremmo non aver compreso il processo così bene come pensavamo”.

Metodologia e risultati

Gallen e il suo team hanno sviluppato nuovi set di dati e metodologie per utilizzare i paesaggi nella ricostruzione di ampie storie di formazione delle montagne nel Sud Italia. Il loro approccio unico ha prodotto risultati che Gallen descrive come “sconcertanti”.

Nelle zone di subduzione, come quella della Calabria nel Sud Italia, una placca tettonica scende sotto un’altra placca. Si pensava che le montagne in questi ambienti si formassero attraverso l’accartocciamento e l’ispessimento della crosta terrestre. Tuttavia, il team ha combinato misurazioni che hanno registrato tempi geologicamente brevi e lunghi, da migliaia di anni a decine di milioni di anni, come un “registratore geologico” della storia tettonica, con il paesaggio che completava il resto.

Implicazioni dei risultati

Le zone pianeggianti e ad alta quota del paesaggio lungo la “punta” della penisola italiana rappresentano un’epoca in cui la formazione delle montagne era lenta, mentre una ripida transizione al di sotto segna una rapida accelerazione. Questi indizi nel paesaggio hanno permesso ai ricercatori di produrre una registrazione continua e a lungo termine del sollevamento delle rocce, la registrazione più lunga e completa del suo genere.

“Ci aspetteremmo di vedere una correlazione tra la velocità con cui la placca si sta tuffando sotto l’altra placca nel tempo e la nostra storia di sollevamento della roccia, e non la vediamo”, ha detto Gallen. Questo suggerisce che l’accartocciamento e l’ispessimento della crosta sono secondari rispetto ad un altro processo di formazione delle montagne calabresi. I dati indicano la discesa della placca inferiore attraverso il mantello terrestre e la sua alterazione del campo di flusso del mantello come il fattore principale che controlla il sollevamento delle rocce.

Conclusioni e prospettive future

Questi risultati suggeriscono che il modo tradizionale in cui vediamo la formazione delle montagne non si applica al Sud Italia. “Sembra essere controllato da cose che sono molto più profonde all’interno del sistema terrestre. Questo comportamento è stato visto nei modelli ma mai in natura. Questa è la prima volta che pensiamo di averlo osservato”, ha detto Gallen.

Ulteriori ricerche

Gallen ha avvertito che sono necessari più dati per confermare se la loro interpretazione è corretta, ma è supportata da modelli numerici esistenti. Gli scienziati hanno precedentemente collegato l’altezza delle montagne alle interazioni delle placche tettoniche all’interno del mantello che scorre plasticamente sulla Terra, ma questa ricerca indica per la prima volta che questo meccanismo è la forza dominante nella costruzione delle montagne nelle zone di subduzione.

Impatto della ricerca

Le nuove tecniche sviluppate per questo studio offrono una svolta nella costruzione di storie di sollevamento di roccia a lungo termine. Il team ha creato un quadro unificato basato su una raccolta di misurazioni geomorfologiche standard: termocronologia, nuclidi cosmogenici, profili fluviali del substrato roccioso e la registrazione dei livelli del mare passati trovati nelle terrazze marine. Il nuovo approccio va più indietro nel tempo rispetto ad altri metodi e utilizza diversi set di dati per vincolare la modellazione in un modo univoco.

In conclusione, questa ricerca ha fornito nuove intuizioni sulla formazione delle montagne, sfidando le credenze tradizionali e suggerendo che processi più profondi all’interno del sistema terrestre potrebbero giocare un ruolo dominante. Questi risultati potrebbero avere implicazioni significative per la nostra comprensione della geologia del nostro pianeta.