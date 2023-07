La NASA sta per lanciare la missione Starling, un progetto che mira a testare nuove tecnologie per la navigazione autonoma di sciami di veicoli spaziali. Questa missione, che vede la collaborazione di istituzioni accademiche e piccole imprese, ha l’obiettivo di promuovere l’esplorazione spaziale e stimolare la crescita nel settore spaziale commerciale.

La missione Starling

Quattro CubeSat a sei unità (6U) sono pronti a dimostrare le loro abilità in una danza orbitale sincronizzata, come parte della missione Starling della NASA. Il lancio di questi veicoli spaziali è previsto non prima del 14 luglio, con il decollo dalla struttura Launch Complex 1 di Rocket Lab a Mahia, in Nuova Zelanda, a bordo del razzo Electron di Rocket Lab.

Il potenziale degli sciami di veicoli spaziali autonomi

Gli sciami di veicoli spaziali autonomi potrebbero rivoluzionare il modo in cui la NASA conduce missioni scientifiche ed esplorative. Questi sciami, operando a grandi distanze dalla Terra, devono essere in grado di funzionare in modo indipendente a causa del ritardo nella comunicazione con le stazioni di terra e della potenziale interruzione delle comunicazioni. L’autonomia garantisce la continuità di una missione, anche quando le comunicazioni con il veicolo spaziale vengono temporaneamente interrotte.

Dimostrazione di Starling della tecnologia dello sciame

Una volta che le navicelle Starling saranno posizionate a circa 570 chilometri sopra la Terra e distanziate di circa 64 chilometri l’una dall’altra, dimostreranno la loro capacità di volare autonomamente insieme, mantenendo traccia delle reciproche posizioni e traiettorie. Mostreranno anche la loro capacità di pianificare ed eseguire attività come gruppo, indipendentemente dai controllori di missione, inclusa la reazione a nuove informazioni dai sensori di bordo.

Collaborazioni e Partnership

La NASA ha collaborato con istituzioni accademiche americane e piccole imprese per fornire tecnologie chiave e supportare le operazioni di missione per la dimostrazione tecnologica di Starling. I partner includono piccole imprese del programma Small Business Innovation Research (SBIR) della NASA. Questo programma offre finanziamenti nella fase iniziale e supporto continuo per la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie innovative che soddisfano le esigenze della NASA.

Ultimi preparativi

Recentemente, gli ingegneri dell’Ames Research Center della NASA nella Silicon Valley in California e Rocket Lab USA, Inc., di Long Beach, in California, hanno unito le forze all’Ames della NASA per integrare i quattro veicoli spaziali di Starling nei distributori Rocket Lab CubeSat in preparazione del lancio. I veicoli spaziali, ciascuno delle dimensioni di due scatole di cereali impilate, sono stati forniti dalla Blue Canyon Technologies di Boulder, in Colorado.

Conclusione

In sintesi, la missione Starling della NASA rappresenta un passo avanti significativo nell’esplorazione spaziale. Attraverso l’uso di sciami di veicoli spaziali autonomi, la NASA spera di rivoluzionare il modo in cui conduce le missioni scientifiche ed esplorative. La missione Starling è un esempio di come la collaborazione tra istituzioni accademiche, piccole imprese e agenzie governative possa portare a innovazioni significative nel campo dell’esplorazione spaziale.