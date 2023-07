Nel 2022, le coste italiane hanno subito un totale di 13.229 violazioni, equivalenti a 1,8 infrazioni per ogni chilometro di costa. Queste violazioni riguardano una serie di problemi, tra cui l’inquinamento, l’abusivismo edilizio, la cattiva gestione dei rifiuti, l’assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità. Questi dati sono stati rivelati da Legambiente nel suo dossier ‘Mare Monstrum’, che esamina le illegalità legate all’inquinamento marino.

Dettagli delle violazioni

Tipi di violazioni e regioni più colpite

Nel 2022, le violazioni amministrative sono aumentate del 24,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 8.499. Le sanzioni sono state 8.935, con un aumento del 47,7%. Al contrario, il numero di reati è diminuito del 32,9%, con un totale di 4.730, e il numero di persone denunciate o arrestate è diminuito del 43,6%, con un totale di 4.844. I sequestri sono diminuiti del 51,7%, con un totale di 1.623, per un valore economico di oltre 385 milioni di euro. La Campania è la regione con il maggior numero di reati, con 1.245 reati, rappresentando il 26,3% del totale nazionale. Seguono Puglia, Lazio, Calabria e Sicilia.

Proposte di Legambiente

Legambiente ha proposto cinque misure per migliorare la depurazione delle acque reflue. Queste includono il rilancio della costruzione e dell’adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione a livello nazionale e locale, la valorizzazione delle acque reflue depurate attraverso il loro riutilizzo completo in settori strategici come l’agricoltura, il rafforzamento e l’efficienza dei controlli delle Agenzie regionali di protezione ambientale e delle forze dell’ordine contro gli scarichi illegali, la regolamentazione dello scarico in mare dei rifiuti liquidi e la promozione di politiche attive per la prevenzione nella produzione di rifiuti e riciclo e per la migliore tutela del mare e della costa.

Dettagli regionali

Campania e Puglia

In Campania, nel 2022, 989 persone sono state denunciate e arrestate, sono stati effettuati 496 sequestri, 1.273 illeciti amministrativi (+45,7% rispetto al 2021) e 1.247 sanzioni (+42,7%). La Puglia è la seconda regione per numero di reati, con 559 reati, pari all’11,8% del totale nazionale.

Lazio, Calabria e Sicilia

Il Lazio segue con 539 reati (11,4% del totale), ma si piazza al secondo posto per numero di persone denunciate e arrestate (673) e sequestri (216). La Calabria è al quarto posto con 344 reati, seguita dalla Sicilia con 336 reati. Legambiente sottolinea l’incidenza dei reati legati all’inquinamento marino nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), che è aumentata dal 51,8% nel 2021 al 52,5% nel 2022.

Conclusione

In sintesi, nel 2022 le coste italiane hanno subito un totale di 13.229 violazioni, con un aumento delle violazioni amministrative e delle sanzioni, ma una diminuzione del numero di reati e di persone denunciate o arrestate. La Campania è la regione con il maggior numero di reati. Legambiente ha proposto cinque misure per migliorare la depurazione delle acque reflue e ridurre l’inquinamento marino.