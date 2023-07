La NASA ha recentemente inaugurato un nuovo Centro di Informazione sulla Terra presso la sua sede principale. Il centro, che offre sia un’esposizione fisica che una piattaforma virtuale, dimostra come i dati della NASA possano essere utilizzati per affrontare il cambiamento climatico, le sfide ambientali e la gestione delle catastrofi. Basandosi su sei decenni di dati di monitoraggio della Terra, il centro servirà un’ampia gamma di utenti, dai vigili del fuoco agli agricoltori, dagli acquirenti di case ai pianificatori di uso del suolo, aiutandoli a prendere decisioni informate. Il centro, istituito in collaborazione con diversi partner governativi e industriali, è stato aperto al pubblico il 26 giugno.

Presentazione del nuovo Centro di Informazione sulla Terra

Il 21 giugno, la NASA ha ospitato una cerimonia di taglio del nastro presso la sua sede a Washington per presentare il nuovo Centro di Informazione sulla Terra della NASA. Il centro è in parte uno spazio fisico e in parte un’esperienza virtuale. Mostra come i dati dei satelliti e degli strumenti di monitoraggio della Terra che mettiamo a disposizione di ricercatori e altri possano aiutare a migliorare la vita sulla Terra di fronte a disastri, sfide ambientali e cambiamenti climatici. La NASA ha creato il Centro di Informazione sulla Terra con diverse agenzie partner. Per saperne di più, visitare il sito climate.nasa.gov.

Caratterizzazione di un esopianeta roccioso da parte di Webb

Un team internazionale di ricercatori ha utilizzato il telescopio spaziale James Webb della NASA per calcolare la quantità di energia termica proveniente dall’esopianeta TRAPPIST-1 c. Il risultato suggerisce che se c’è un’atmosfera attorno all’esopianeta roccioso, è estremamente sottile. Questo risultato segna un altro passo nel determinare se i pianeti che orbitano piccole nane rosse come la stella ospite nel sistema TRAPPIST – possono sostenere atmosfere necessarie a supportare la vita come la conosciamo.

Il campione di asteroide della missione OSIRIS-REx avrà una nuova casa a Houston

Una nuova struttura di conservazione presso il Johnson Space Center della NASA ospiterà eventualmente il materiale campione dell’asteroide Bennu che viene restituito alla Terra dalla missione OSIRIS-REx della NASA. La nuova struttura consentirà ai ricercatori di conservare, proteggere, maneggiare ed esaminare i campioni di roccia e polvere – o regolite. I campioni potrebbero fornire informazioni sul ruolo che antichi asteroidi come Bennu potrebbero aver avuto nella formazione dei pianeti e in altri processi che potrebbero aver portato alla vita sulla Terra. Il modulo di ritorno O-REx è previsto per atterrare nel deserto dello Utah a fine settembre.

40 anni fa: STS-7 e il volo di Sally Ride

Il 18 giugno, la NASA ha celebrato il 40° anniversario del volo di Sally Ride, la prima donna americana nello spazio. Ride viaggiò in orbita in quella data nel 1983 a bordo dello space shuttle Challenger su STS-7 come parte del primo equipaggio di cinque persone della NASA. La missione di sei giorni ha anche caratterizzato il primo rilascio e recupero di un satellite utilizzando il braccio robotico canadese, e il lancio di altri due satelliti.

Conclusione

In sintesi, la NASA continua a fare progressi significativi nella ricerca spaziale e nella comprensione del nostro pianeta. L’inaugurazione del nuovo Centro di Informazione sulla Terra, l’analisi dell’esopianeta TRAPPIST-1 c e la preparazione per l’arrivo del campione di asteroide della missione OSIRIS-REx sono solo alcuni degli sviluppi recenti. Inoltre, la celebrazione del 40° anniversario del volo di Sally Ride ricorda l’importanza della diversità e dell’inclusione nella ricerca spaziale.