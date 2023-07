La missione MAVEN della NASA ha catturato due immagini ultraviolette straordinarie di Marte in due momenti diversi della sua orbita nel 2022 e nel 2023. Queste immagini, colorate in modo vivido per una migliore visibilità, offrono una visione unica dell’atmosfera marziana, delle variazioni stagionali e dei dettagli della superficie, contribuendo alla comprensione della storia climatica del pianeta e della sua potenziale abitabilità.

Dettagli della Missione MAVEN

La Nascita della Missione MAVEN

La missione MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) della NASA ha acquisito viste mozzafiato di Marte in due immagini ultraviolette scattate in punti diversi dell’orbita del nostro pianeta vicino attorno al Sole. Osservando il pianeta in lunghezze d’onda ultraviolette, gli scienziati possono ottenere informazioni sull’atmosfera marziana e visualizzare le caratteristiche della superficie in modi sorprendenti.

Il Ruolo dello Spettrografo ad Immagine Ultravioletta

Lo strumento Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) di MAVEN ha ottenuto queste visioni globali di Marte nel 2022 e nel 2023 quando il pianeta era vicino agli estremi opposti della sua orbita ellittica. Lo strumento IUVS misura lunghezze d’onda tra 110 e 340 nanometri, al di fuori dello spettro visibile. Per rendere queste lunghezze d’onda visibili all’occhio umano e più facili da interpretare, le immagini sono rese con i vari livelli di luminosità di tre intervalli di lunghezza d’onda ultravioletta rappresentati come rosso, verde e blu. In questo schema di colori, l’ozono atmosferico appare viola, mentre le nuvole e le foschie appaiono bianche o blu. La superficie può apparire color bronzo o verde, a seconda di come le immagini sono state ottimizzate per aumentare il contrasto e mostrare i dettagli.

Le Immagini Ultraviolette di Marte

Immagine del Luglio 2022

La prima immagine è stata scattata nel luglio 2022 durante la stagione estiva dell’emisfero meridionale, che si verifica quando Marte passa più vicino al Sole. La stagione estiva è causata dall’inclinazione dell’asse di rotazione del pianeta, simile alle stagioni sulla Terra. Il Bacino di Argyre, uno dei crateri più profondi di Marte, appare in basso a sinistra riempito di foschia atmosferica (rappresentata qui come rosa pallido). I profondi canyon di Valles Marineris appaiono in alto a sinistra riempiti di nuvole (colorate di bronzo in questa immagine). Il polo sud del ghiacciaio è visibile in basso in bianco, restringendosi dal calore relativo dell’estate. Il riscaldamento estivo meridionale e le tempeste di polvere spingono il vapore acqueo a quote molto alte, spiegando la scoperta di MAVEN di una perdita di idrogeno potenziata da Marte in questo periodo dell’anno.

Immagine del Gennaio 2023

La seconda immagine è dell’emisfero settentrionale di Marte ed è stata scattata nel gennaio 2023 dopo che Marte aveva superato il punto più lontano della sua orbita dal Sole. Le stagioni in rapido cambiamento nella regione polare settentrionale causano un’abbondanza di nuvole bianche. I profondi canyon di Valles Marineris possono essere visti in bronzo in basso a sinistra, insieme a molti crateri. L’ozono, che appare magenta in questa vista UV, si è accumulato durante le fredde notti polari invernali del nord. Viene poi distrutto nella primavera settentrionale da reazioni chimiche con il vapore acqueo, che è limitato a quote basse dell’atmosfera in questo periodo dell’anno.

Conclusione

La missione MAVEN, lanciata nel novembre 2013 e entrata nell’orbita di Marte nel settembre 2014, ha come obiettivo l’esplorazione dell’atmosfera superiore del pianeta, dell’ionosfera e delle interazioni con il Sole e il vento solare per esplorare la perdita dell’atmosfera marziana nello spazio. Comprendere la perdita atmosferica fornisce agli scienziati informazioni sulla storia dell’atmosfera e del clima di Marte, sull’acqua liquida e sull’abitabilità planetaria. Il team di MAVEN si sta preparando a celebrare il decimo anno della navicella spaziale su Marte nel settembre 2024.