Dettagli dell’osservazione

NGC 6544 e il Telescopio Spaziale Hubble

Le stelle dell’ammasso globulare NGC 6544 brillano in questa immagine catturata dal Telescopio Spaziale Hubble della NASA/ESA. Questo ammasso di stelle strettamente legate si trova a più di 8000 anni luce di distanza dalla Terra ed è, come tutti gli ammassi globulari, una regione densamente popolata da decine di migliaia di stelle.

Strumenti e osservazioni

Questa immagine di NGC 6544 combina dati provenienti da due degli strumenti di Hubble: la Advanced Camera for Surveys (ACS) e la Wide Field Camera 3 (WFC3), oltre a due osservazioni astronomiche separate. La prima osservazione era volta a trovare un corrispondente visibile al pulsar radio scoperto in NGC 6544. Un pulsar è il resto in rapida rotazione di una stella morta, che emette due fasci di radiazione elettromagnetica come un vasto faro astronomico. Questo pulsar ruota particolarmente velocemente, e gli astronomi si sono rivolti a Hubble per aiutare a determinare come questo oggetto si è evoluto in NGC 6544.

Ricerca di corrispondenze

La seconda osservazione che ha contribuito a questa immagine era anch’essa progettata per trovare i corrispondenti visibili di oggetti rilevati ad altre lunghezze d’onda elettromagnetiche. Invece di abbinare le fonti a un pulsar, tuttavia, gli astronomi hanno utilizzato Hubble per cercare i corrispondenti di fonti di raggi X deboli. Le loro osservazioni potrebbero aiutare a spiegare come gli ammassi come NGC 6544 cambiano nel tempo.

Posizione e contesto

NGC 6544 e la Nebulosa della Laguna

NGC 6544 si trova nella costellazione del Sagittario, vicino alla vasta Nebulosa della Laguna, un intricato labirinto di gas e polvere modellato dai venti feroci delle stelle appena nate. La Nebulosa della Laguna è veramente colossale, anche secondo gli standard astronomici, e misura 55 anni luce di larghezza e 20 anni luce di altezza. Le precedenti immagini di Hubble della nebulosa hanno incorporato osservazioni infrarosse per rivelare giovani stelle e strutture intricate che sarebbero oscurate a lunghezze d’onda visibili dalle nuvole di gas e polvere.

Conclusione

In sintesi, l’osservazione dell’ammasso globulare NGC 6544 da parte del Telescopio Spaziale Hubble ha fornito preziose informazioni sull’evoluzione di tali ammassi. Le osservazioni hanno combinato dati da diversi strumenti e lunghezze d’onda, rivelando dettagli nascosti e fornendo nuove prospettive sulla dinamica di questi ammassi stellari densamente popolati.