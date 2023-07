Un nuovo ruolo per la leader di Terna

Giuseppina Di Foggia, attuale amministratore delegato e direttore generale di Terna, ha recentemente assunto un nuovo ruolo di rilievo. È stata infatti nominata vice presidente di Go15, l’associazione mondiale che riunisce i principali operatori di reti elettriche di grande dimensione, responsabili della trasmissione di circa il 50% dell’energia elettrica a livello globale.

Il contributo di Di Foggia a Go15

Secondo quanto riportato da Terna in una nota ufficiale, Di Foggia avrà un ruolo chiave nella definizione delle strategie di Go15. In particolare, contribuirà a delineare le linee guida su temi fondamentali per la transizione energetica e la sicurezza dei sistemi elettrici. Tra questi, il ruolo delle interconnessioni, la resilienza delle reti per un sistema elettrico sempre più efficiente, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.

Il ruolo di Terna in Go15

Con la nomina di Di Foggia, Terna rafforza il proprio impegno nel percorso di integrazione e coordinamento delle grandi reti elettriche internazionali. L’azienda italiana svolge un ruolo fondamentale come regista e abilitatore della transizione energetica. All’interno di Go15, Terna è presente nello Steering Board e nel Governing Board, e co-presiede il gruppo di lavoro strategico su “Resilience, infrastructure development and interconnections”.

La storia e l’importanza di Go15

La nascita di Go15

Go15 è nata nel 2004 da un’iniziativa di Terna e di altri operatori di trasmissione elettrica, in seguito ai blackout che colpirono vari Paesi in tutto il mondo. L’associazione si occupa di definire le strategie per la sicurezza, la stabilità e la sostenibilità delle reti di trasmissione elettrica.

L’importanza di Go15 nel panorama energetico mondiale

Go15 rappresenta un punto di riferimento fondamentale nel panorama energetico mondiale. L’associazione riunisce i principali operatori di reti elettriche di grande dimensione, responsabili della trasmissione di circa il 50% dell’energia elettrica a livello globale. Il suo ruolo è cruciale per garantire la sicurezza, la stabilità e la sostenibilità delle reti di trasmissione elettrica.

Conclusione

In sintesi, la nomina di Giuseppina Di Foggia a vice presidente di Go15 rappresenta un importante riconoscimento per il ruolo di Terna nel panorama energetico mondiale. L’azienda italiana, attraverso la sua leader, contribuirà a definire le strategie per la sicurezza, la stabilità e la sostenibilità delle reti di trasmissione elettrica, con un occhio di riguardo alla transizione energetica e alla decarbonizzazione.