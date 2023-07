La missione OSIRIS-REx della NASA è pronta a riportare sulla Terra campioni dell’asteroide Bennu. Questi campioni, vecchi di 4,5 miliardi di anni, aiuteranno gli scienziati a comprendere la formazione dei pianeti e l’origine della vita, contribuiranno alla prevenzione degli impatti asteroidali e saranno conservati per future ricerche. Oltre 200 scienziati in tutto il mondo analizzeranno questi campioni in un laboratorio appositamente progettato presso il Johnson Space Center della NASA.

Il ritorno dei campioni

Il viaggio di ritorno

Se tutto procederà secondo i piani, nel settembre 2023, il modulo di ritorno dei campioni di OSIRIS-REx si separerà dalla navicella spaziale, entrerà nell’atmosfera terrestre e atterrerà in sicurezza sulla Terra per essere recuperato presso il Utah Test and Training Range del Dipartimento della Difesa, situato a circa 112 chilometri a ovest di Salt Lake City.

La preparazione per l’arrivo dei campioni

“Il team di cura di OSIRIS-REx è in piena attività in previsione dell’arrivo dei campioni di Bennu”, ha dichiarato Nicole Lunning, curatrice capo dei campioni di OSIRIS-REx presso il Johnson Space Center della NASA.

Analisi e conservazione dei campioni

Il valore scientifico dei campioni

I campioni di roccia e polvere, chiamati regolite, sono stati raccolti dalla superficie di Bennu nel 2020. Bennu è probabilmente un residuo ben conservato, vecchio di 4,5 miliardi di anni, del primo sistema solare, quindi i campioni dovrebbero fornire informazioni sul ruolo che asteroidi simili hanno avuto nella formazione dei pianeti e nella consegna di materiale organico e acqua sulla Terra che potrebbero aver portato alla vita. I dati raccolti dalla missione OSIRIS-REx aiuteranno inoltre gli scienziati a capire meglio gli asteroidi che potrebbero impattare la Terra e a informare i futuri sforzi di deviazione degli asteroidi.

La conservazione dei campioni

Per indagare su queste questioni, gli scienziati devono conservare, proteggere e maneggiare con cura i campioni dell’asteroide, che saranno esaminati e conservati in un nuovo laboratorio di cura gestito dalla divisione di Ricerca e Scienza di Astromateriali della NASA, o ARES, presso Johnson. La divisione ospita la più vasta collezione al mondo di materiali extraterrestri, tra cui rocce lunari, particelle di vento solare, meteoriti e campioni di comete.

Conclusione

