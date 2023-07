Il Rover Perseverance della NASA sta cercando di raccogliere un campione di roccia conglomerata dal pianeta Marte per aiutare gli scienziati a comprendere la storia geologica del pianeta e l’attività del suo campo magnetico. La missione del rover si è rivelata impegnativa a causa della struttura fragile delle rocce. Queste rocce conglomerate forniscono informazioni su una varietà di eventi geologici, processi erosivi e cambiamenti ambientali e sono fondamentali per condurre il “test del conglomerato” che rivela gli eventi di magnetizzazione. I risultati di questo test potrebbero potenzialmente spiegare la sottile atmosfera marziana indicando il periodo di attività del campo magnetico marziano.

La sfida della raccolta dei campioni

La ricerca di una roccia conglomerata

La raccolta di campioni di rocce marziane richiede perseveranza! Attualmente, Perseverance è alla ricerca di una roccia conglomerata da campionare per il ritorno sulla Terra, un compito che si sta rivelando impegnativo. Sono stati fatti due tentativi di carotaggio presso l’affioramento di Onahu, ma la roccia morbida si è sbriciolata in ogni tentativo. Il team ha quindi puntato su un affioramento vicino chiamato Stone Man Pass, a circa 40 metri di distanza, alla ricerca di un conglomerato meno friabile che potesse resistere al processo di carotaggio.

Il cambio di direzione verso Emerald Lake

Dopo essersi avvicinato a Stone Man Pass, le telecamere del rover hanno indicato che la roccia non era un conglomerato, quindi Perseverance si è diretto verso Emerald Lake, un affioramento a poche decine di metri di distanza e all’interno dello stesso strato di Onahu, per tentare il campionamento lì.

L’importanza dei conglomerati

Perché i conglomerati sono così importanti?

I conglomerati sono un tipo di roccia sedimentaria composta da granuli di dimensioni simili a ciottoli, più grandi di 2 mm, cementati insieme in una matrice di minerali a grana più fine, fango o sabbia. I conglomerati sono importanti perché forniscono una finestra sul passato, registrando informazioni su una varietà di eventi geologici e cambiamenti ambientali.

Il test del conglomerato

Questi tipi di rocce possono aiutare a completare il “test del conglomerato”, uno strumento paleomagnetico utilizzato dai geocronologi per datare gli eventi di magnetizzazione nel passato di un pianeta. Certi tipi di minerali contenenti ferro mostrano proprietà magnetiche, e quando un campo magnetico viene applicato a questi minerali, la direzione della magnetizzazione può cambiare, fungendo da registro dell’evento. Il test del conglomerato viene utilizzato per determinare se una roccia ha subito un evento di “rimagnetizzazione” dopo la sua formazione.

La rilevanza del test del conglomerato

Perché è importante?

Il test del conglomerato può aiutare a determinare quando il campo magnetico marziano era attivo. Un magnetosfera, o campo magnetico globale di un pianeta, è il risultato delle interazioni tra la convezione all’interno di un nucleo ricco di ferro fuso e la rotazione del pianeta sul suo asse. Una magnetosfera è importante per l’abitabilità, perché fornisce uno scudo contro le radiazioni provenienti dal Sole e dallo spazio profondo e può aiutare un pianeta a mantenere la sua atmosfera.

Il ritorno dei campioni

Nel passato, Marte aveva un nucleo fuso e una magnetosfera, ma in un certo punto della storia il nucleo si è raffreddato e ha iniziato a solidificare, causando lo spegnimento del campo magnetico. Gli scienziati ritengono che questo possa essere il motivo per cui l’atmosfera marziana è oggi più sottile: in assenza di un campo magnetico che protegga dalle radiazioni, il vento solare può raggiungere la superficie e spogliare l’atmosfera nello spazio. I campioni restituiti aiuteranno a testare questa ipotesi!

Conclusione

Perseverance continuerà a lavorare per raccogliere un campione di roccia conglomerata dal “ventaglio superiore”, così che, una volta tornato sulla Terra, gli scienziati possano applicare il test del conglomerato a questo nucleo speciale e meglio circoscrivere il passato paleomagnetico di Marte.