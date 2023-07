La missione Cheops dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha scoperto un esopianeta ultra-caldo, LTT9779 b, con un albedo (riflettività) dell’80%, che lo rende l’esopianeta più brillante mai trovato. Queste misurazioni hanno superato quelle di Venere, che ha un’albedo del 75% e dell’albedo della Terra del 30%. La maggiore riflettività di LTT9779 b è dovuta alla sua copertura nuvolosa metallica, composta principalmente da silicato e metalli come il titanio.

La scoperta dell’esopianeta più brillante

La missione Cheops e la scoperta di LTT9779 b

I dati della missione Cheops hanno rivelato che questo esopianeta, che orbita attorno alla sua stella ospite in meno di un giorno, è coperto da nuvole riflettenti di metallo, rendendolo l’esopianeta più brillante mai trovato. A parte la Luna, l’oggetto più luminoso nel nostro cielo notturno è il pianeta Venere, il cui spesso strato di nubi riflette circa il 75% della luce solare. In confronto, la Terra riflette solo circa il 30% della luce solare in arrivo.

Le caratteristiche di LTT9779 b

Per la prima volta, gli astronomi hanno trovato un esopianeta che può eguagliare la brillantezza di Venere: il pianeta LTT9779 b. Nuove misurazioni dettagliate della missione Cheops dell’ESA rivelano che questo pianeta riflette un enorme 80% della luce riflessa su di esso dalla sua stella ospite.

L’esopianeta ha all’incirca le dimensioni di Nettuno, rendendolo il più grande “specchio” nell’Universo che conosciamo oggi. La ragione della sua alta riflettività è che è coperta da nuvole metalliche. Questi sono per lo più fatti di silicato – la stessa sostanza di cui sono fatti la sabbia e il vetro – mescolati con metalli come il titanio.

Implicazioni e studi futuri

Il mistero di LTT9779 b

Essere brillanti non è l’unica cosa sorprendente di LTT9779 b. Le sue dimensioni e la sua temperatura lo rendono un cosiddetto “Nettuno ultracaldo”, ma nessun altro pianeta di queste dimensioni e massa è stato trovato in orbita così vicino alla sua stella. Ciò significa che vive in quello che è noto come il “caldo deserto di Nettuno”.

Il pianeta ha un raggio 4,7 volte più grande di quello terrestre e un anno su LTT9779 b dura solo 19 ore. Tutti i pianeti scoperti in precedenza che orbitano attorno alla loro stella in meno di un giorno sono “Giove caldi” – giganti gassosi con un raggio almeno dieci volte più grande di quello terrestre – o pianeti rocciosi più piccoli di due raggi terrestri.

Prospettive future

Il futuro della ricerca sugli esopianeti è brillante, poiché Cheops è il primo di un trio di missioni dedicate agli esopianeti. Sarà affiancato da Platone nel 2026, che si concentrerà su pianeti simili alla Terra in orbita a una distanza possibilmente vitale dalla loro stella. Ariel entrerà a far parte della flotta nel 2029 e si specializzerà nello studio delle atmosfere degli esopianeti.

Conclusione

In conclusione, la scoperta dell’esopianeta ultra-caldo LTT9779 b, con un albedo dell’80%, rappresenta un importante passo avanti nella ricerca sugli esopianeti. Questo esopianeta, unico per le sue dimensioni e l’orbita insolitamente vicina alla sua stella, offre nuove prospettive per la comprensione dell’atmosfera e della capacità di sopravvivenza degli esopianeti. Le future missioni spaziali, come Platone e Ariel, contribuiranno a esplorare ulteriormente queste entità affascinanti.