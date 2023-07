Il 25 giugno 2023, la sonda Cassini, costruita dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha iniziato la sua missione scientifica in orbita attorno a Saturno. Questa missione ha avuto inizio con la spettacolare discesa della sonda Huygens dell’Agenzia Spaziale Europea sulla superficie di Titan, la luna di Saturno avvolta da una spessa atmosfera.

La missione di Cassini e le scoperte su Titan e Enceladus

La priorità di esplorazione: Titan

Per molti scienziati, Titan è stata una priorità di esplorazione superiore persino a Saturno stesso. Questo perché Titan potrebbe assomigliare alla Terra di miliardi di anni fa. Lì, Huygens e Cassini hanno scoperto laghi e mari di metano liquido e segni di vulcani che eruttano acqua ghiacciata da un oceano nascosto sotto la crosta ghiacciata di Titan. E ogni volta che si parla di acqua, non passa molto tempo prima che venga posta la domanda: “È un luogo che potrebbe supportare la vita?”

Le scoperte su Enceladus

La stessa domanda è stata posta riguardo alla luna di Saturno, Enceladus, dove sono stati scoperti geyser che eruttano particelle di ghiaccio d’acqua nello spazio. Queste sono solo due delle scoperte inaspettate fatte da questa missione internazionale che ha conquistato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo, cambiando fondamentalmente il modo in cui vediamo il nostro sistema solare.

La serie di video “JPL and the Space Age”

La storia della missione Cassini

La storia della missione Cassini della NASA è raccontata nell’ultimo di una serie di documentari, “JPL and the Space Age“. Questi film utilizzano rari filmati d’archivio e interviste con ingegneri e scienziati pionieri del Jet Propulsion Laboratory per raccontare molti dei primi passi dell’umanità nello spazio.

La serie di video

La serie di video “JPL and the Space Age” include 14 episodi, tra cui “The American Rocketeer”, “Explorer 1”, “Destination Moon”, “The Changing Face of Mars”, “The Stuff of Dreams”, “The Footsteps of Voyager”, “To the Rescue”, “The Pathfinders”, “The Breaking Point”, “Saving Galileo”, “Mission to Mars”, “Landing on Mars”, “Triumph at Saturn – Part I” e “Triumph at Saturn – Part II”.

Conclusione

