Nel panorama italiano, le imprese che non hanno ancora intrapreso un percorso di transizione sostenibile e che presentano un livello molto basso di adeguatezza ESG (Environmental, Social e Governance) rappresentano solo l’8% del totale. La maggior parte delle aziende, quasi il 60%, ha iniziato i primi passi verso la sostenibilità, con un livello medio e basso di adeguatezza ESG. Oltre il 30% delle imprese italiane si trova invece in uno stadio avanzato di transizione sostenibile. Questi dati emergono dall’ESG Outlook di CRIF, che analizza lo stato dell’arte delle tematiche ESG in Italia per circa 150.000 aziende.

Aziende italiane e sostenibilità: il quadro generale

Le aziende con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro risultano più avanti nel percorso di transizione verso un’economia più sostenibile, con una maggiore concentrazione nelle classi ad alta e molto alta adeguatezza ESG (39% rispetto al 33% delle imprese di fatturato inferiore). Tuttavia, l’analisi ha evidenziato una notevole eterogeneità tra le PMI italiane nelle regioni e nei diversi settori.

Le migliori regioni italiane in termini di sostenibilità

Lombardia e Piemonte risultano le migliori regioni secondo lo score ambientale, con oltre il 60% delle aziende che è ad alto livello di adeguatezza. Questo dato dimostra come queste due regioni siano all’avanguardia nella promozione di pratiche sostenibili e nella sensibilizzazione delle imprese locali sull’importanza delle tematiche ESG.

I settori più performanti in termini di sostenibilità

Tra i settori più performanti in termini di sostenibilità risultano l’immobiliare e le attività Leisure. Questo dato è interessante, in quanto evidenzia come alcuni settori stiano prendendo maggiormente coscienza dell’importanza di adottare pratiche sostenibili e di integrare le tematiche ESG nella propria strategia aziendale.

Il ruolo delle PMI italiane nella transizione sostenibile

Le PMI italiane rappresentano una parte fondamentale del tessuto economico del Paese e, come tale, il loro impegno nella transizione sostenibile è cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità a livello nazionale e internazionale. Tuttavia, come evidenziato dall’ESG Outlook di CRIF, esiste una notevole eterogeneità tra le PMI italiane in termini di adeguatezza ESG, con alcune regioni e settori che si distinguono per le loro performance.

Le sfide delle PMI italiane nella transizione sostenibile

Le PMI italiane devono affrontare diverse sfide nella transizione sostenibile, tra cui la necessità di adeguare le proprie strategie aziendali alle tematiche ESG, di investire in tecnologie e processi più sostenibili e di formare il personale sulle questioni ambientali, sociali e di governance. Inoltre, le PMI italiane devono confrontarsi con un contesto normativo in continua evoluzione, che richiede un costante aggiornamento e adattamento alle nuove disposizioni in materia di sostenibilità.

Le opportunità delle PMI italiane nella transizione sostenibile

Nonostante le sfide, la transizione sostenibile offre anche numerose opportunità per le PMI italiane, tra cui l’accesso a nuovi mercati e clienti, la possibilità di differenziarsi dalla concorrenza e di migliorare la propria reputazione, nonché l’opportunità di accedere a finanziamenti e incentivi dedicati alle imprese sostenibili. Inoltre, l’adozione di pratiche ESG può contribuire a migliorare l’efficienza operativa e a ridurre i rischi legati a questioni ambientali, sociali e di governance.

Conclusion

In conclusione, la maggior parte delle imprese italiane ha iniziato il percorso di transizione sostenibile, con un livello medio e basso di adeguatezza ESG. Tuttavia, esiste una notevole eterogeneità tra le PMI italiane nelle regioni e nei diversi settori, con alcune aree e settori che si distinguono per le loro performance in termini di sostenibilità. Le PMI italiane devono affrontare diverse sfide nella transizione sostenibile, ma possono anche cogliere numerose opportunità offerte da questo processo.