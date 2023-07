Un gruppo internazionale di scienziati ha scoperto che le concentrazioni di plastica in ambienti di acqua dolce, come laghi e bacini idrici, superano quelle presenti nelle “isole di rifiuti” oceaniche. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, ha analizzato le acque superficiali di 38 laghi e bacini, rilevando la presenza di microplastiche in tutti i campioni.

La ricerca del Global Lake Ecological Observatory Network

La ricerca condotta dal Global Lake Ecological Observatory Network (GLEON) ha rivelato che gli ambienti di acqua dolce come laghi e bacini idrici presentano concentrazioni di plastica più elevate rispetto ai rifiuti oceanici. L’interazione umana è stata identificata come il principale fattore che contribuisce a questa situazione. Lo studio evidenzia la vulnerabilità delle aree densamente popolate e dei corpi idrici con un’elevata influenza umana alla contaminazione da plastica.

La presenza di microplastiche nei laghi

Ogni anno, circa 14 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani. Tuttavia, questa non è l’unica fonte d’acqua in cui la plastica rappresenta un’intrusione significativa. “Abbiamo trovato microplastiche in ogni lago che abbiamo campionato”, ha affermato Ted Harris, professore associato di ricerca per il Kansas Biological Survey & Center for Ecological Research presso l’Università del Kansas.

Il ruolo dell’interazione umana

Harris è uno dei 79 ricercatori appartenenti al GLEON, che esamina processi e fenomeni che si verificano in ambienti di acqua dolce. Il loro nuovo documento, intitolato “Detriti di plastica nei laghi e nei bacini”, rivela che le concentrazioni di plastica trovate negli ambienti di acqua dolce sono in realtà superiori a quelle trovate nelle cosiddette “chiazze di immondizia” nell’oceano.

Il progetto di ricerca

Per il suo ruolo, Harris ha collaborato con Rebecca Kessler, sua ex studentessa e neolaureata alla KU, per testare due laghi del Kansas (Clinton e Perry) e il Cross Reservoir presso la KU Field Station.

Il campionamento delle acque

Il progetto di ricerca è stato progettato e coordinato dal gruppo di ricerca Inland Water Ecology and Management dell’Università di Milano-Bicocca, Italia (diretto da Barbara Leoni e Veronica Nava). Il team ha campionato le acque superficiali di 38 laghi e bacini idrici, distribuiti attraverso gradienti di posizione geografica e attributi limnologici. Ha rilevato detriti di plastica in tutti i laghi e bacini artificiali studiati.

Le conclusioni dello studio

“Questo documento mostra essenzialmente più esseri umani, più plastica”, ha detto Harris. “Luoghi come Clinton Lake sono relativamente poveri di microplastiche perché, sebbene ci siano molti animali e alberi, non ci sono molti esseri umani, rispetto a luoghi come Lake Tahoe, dove le persone vivono tutt’intorno. Alcuni di questi laghi sono apparentemente incontaminati e belli, eppure è da lì che provengono le microplastiche».

Conclusione

In sintesi, la ricerca ha rivelato che la presenza di microplastiche è un problema diffuso in tutti i laghi, indipendentemente dalla loro posizione geografica o dalle loro caratteristiche limnologiche. L’interazione umana è stata identificata come il principale fattore che contribuisce a questa situazione, sottolineando la necessità di una maggiore consapevolezza e di azioni concrete per ridurre l’impatto della plastica sugli ecosistemi di acqua dolce.