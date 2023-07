Con l’arrivo dell’estate, si prevede un aumento significativo del traffico stradale verso le destinazioni turistiche più popolari. Le previsioni indicano che i fine settimana di luglio saranno particolarmente trafficati, con picchi di traffico previsti per gli ultimi due fine settimana del mese e il primo fine settimana di agosto. Queste informazioni sono state fornite dalla Polizia di Stato, basandosi sui dati di traffico forniti da Viabilità Italia.

Calendario del traffico estivo

Il calendario del traffico estivo, elaborato da Viabilità Italia, prevede un aumento del traffico stradale a partire dall’ultimo fine settimana di giugno. Si prevede che il traffico sarà particolarmente intenso durante gli ultimi due fine settimana di luglio e il primo fine settimana di agosto, periodi contrassegnati dal cosiddetto “bollino rosso”. Si prevede inoltre un ulteriore picco di traffico, indicato con il “bollino nero”, durante il primo fine settimana di agosto, ma si attendono ancora i dati ufficiali. Infine, si prevede un aumento del traffico verso la fine di agosto, quando i vacanzieri rientreranno nelle città.

Previsioni per il mese di luglio

Per il mese di luglio, si prevede un traffico intenso durante tutti i fine settimana, con picchi di traffico previsti per gli ultimi due fine settimana del mese. Queste previsioni sono basate sui dati di traffico forniti da Viabilità Italia.

Previsioni per il mese di agosto

Per il mese di agosto, si prevede un traffico intenso durante il primo fine settimana del mese, periodo contrassegnato dal “bollino nero”. Inoltre, si prevede un aumento del traffico verso la fine del mese, quando i vacanzieri rientreranno nelle città.

Campagna di sicurezza stradale

In vista dell’aumento del traffico stradale, la Polizia Stradale ha lanciato una campagna di sicurezza stradale, con l’obiettivo di fornire consigli utili per una guida sicura e rispettosa del codice della strada. La campagna, che si svolgerà dal 30 giugno al 3 settembre, toccherà 27 località balneari e prevede una serie di attività interattive per sensibilizzare i vacanzieri sulla sicurezza stradale.

Consigli per la sicurezza stradale

Tra i consigli forniti dalla Polizia Stradale per una guida sicura, ci sono l’uso della cintura di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità, l’astensione dall’uso di alcol o droghe, il rispetto della distanza di sicurezza e la verifica del veicolo prima della partenza.

Obiettivi della campagna

L’obiettivo principale della campagna è sensibilizzare i giovani, che saranno i guidatori del futuro, sull’importanza della sicurezza stradale. Come sottolineato dal direttore Filiberto Mastrapasqua, è fondamentale prevenire gli incidenti stradali, soprattutto quelli mortali.

In conclusione, l’estate 2023 vedrà un aumento del traffico stradale, con picchi previsti per gli ultimi due fine settimana di luglio e il primo fine settimana di agosto. In risposta a questo, la Polizia Stradale ha lanciato una campagna di sicurezza stradale, con l’obiettivo di fornire consigli utili per una guida sicura e rispettosa del codice della strada.