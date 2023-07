Un team di ricercatori ha utilizzato i dati della missione MESSENGER della NASA per mappare l’abbondanza di cromo su Mercurio, scoprendo una quantità significativa nel grande nucleo metallico del pianeta. Questo studio, che combina i dati osservativi con le simulazioni di laboratorio delle condizioni di formazione uniche e carenti di ossigeno di Mercurio, offre nuove informazioni sulla composizione elementare del pianeta e sulla storia geologica.

La misteriosa origine di Mercurio

Il nucleo metallico di Mercurio

Mercurio, il pianeta più vicino al sole, presenta molte peculiarità. Ha un nucleo metallico, come la Terra, ma il suo nucleo costituisce una frazione molto più grande del suo volume: l’85% rispetto al 15% della Terra. La missione MESSENGER (Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging) della NASA Discovery, la prima navicella spaziale ad orbitare attorno a Mercurio, ha rilevato misurazioni che rivelano che il pianeta differisce anche fortemente dalla Terra dal punto di vista chimico. Il mercurio ha relativamente meno ossigeno, il che indica che si è formato da diversi elementi costitutivi nel primo sistema solare.

La scoperta del cromo su Mercurio

In uno studio condotto dallo scienziato dell’Arizona State University Larry Nittler, i dati acquisiti durante la missione MESSENGER sono stati utilizzati per misurare e mappare l’abbondanza dell’elemento minore cromo sulla superficie di Mercurio. Il cromo è noto per essere estremamente brillante e resistente alla corrosione sui lavori in metallo, e dà colore a rubini e smeraldi. Ma può anche esistere in un’ampia gamma di stati chimici, quindi la sua abbondanza può fornire informazioni sulle condizioni chimiche in cui è stato incorporato nelle rocce.

Implicazioni della scoperta

La variazione del cromo su Mercurio

Nittler e collaboratori hanno scoperto che la quantità di cromo varia in Mercurio di un fattore di circa quattro. Hanno calcolato modelli teorici di quanto cromo dovrebbe essere presente sulla superficie di Mercurio mentre il pianeta si separa in crosta, mantello e nucleo in condizioni variabili. Confrontando questi modelli con l’abbondanza di cromo misurata, i ricercatori hanno scoperto che Mercurio deve avere cromo nel suo grande nucleo metallico, e sono stati in grado di porre nuovi limiti allo stato di ossidazione generale del pianeta.

La distribuzione del cromo tra i diversi strati di Mercurio

Nello studio, Nittler, Boujibar e i loro coautori hanno raccolto dati da esperimenti di laboratorio e analizzato il comportamento del cromo in presenza di diverse abbondanze di ossigeno nel sistema. Successivamente hanno sviluppato un modello per studiare la distribuzione del cromo tra i diversi strati di Mercurio. I risultati dimostrano che, analogamente al ferro, una parte sostanziale del cromo è effettivamente sequestrata all’interno del nucleo. I ricercatori hanno anche osservato che man mano che il pianeta diventa sempre più carente di ossigeno, al suo interno si nasconde una quantità maggiore di cromo.

Conclusione

La scoperta del cromo su Mercurio e la sua distribuzione tra i diversi strati del pianeta forniscono nuove informazioni sulla composizione elementare e sulla storia geologica di Mercurio. Questa conoscenza migliora significativamente la nostra comprensione dei processi geologici in gioco all’interno di Mercurio, offrendo nuove prospettive sulla sua origine e formazione.