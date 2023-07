La Terra, simile a una cipolla nelle sue strutture a strati, è composta da crosta, mantello, nucleo esterno e nucleo interno, ognuno con le proprie caratteristiche specifiche. Ma come fa l’interno del nostro pianeta a mantenere una temperatura simile a quella della superficie del Sole per miliardi di anni? La risposta risiede nella struttura a strati della Terra, riscaldata dai resti della formazione del pianeta e dal decadimento degli isotopi radioattivi. I geoscienziati utilizzano le onde sismiche per studiare queste strutture e movimenti interni, fondamentali per i cambiamenti ambientali e l’evoluzione della vita sulla Terra. Il calore interno guida i movimenti delle placche, contribuendo a fenomeni come terremoti, eruzioni vulcaniche e alla creazione di nuove terre e oceani, rendendo così la Terra abitabile.

Viaggio al centro della Terra

Struttura della Terra

La nostra Terra è strutturata come una cipolla: uno strato dopo l’altro. Partendo dall’alto verso il basso, c’è la crosta, che comprende la superficie su cui si cammina; poi più in basso, il mantello, per lo più roccia solida; poi ancora più profondo, il nucleo esterno, fatto di ferro liquido; e infine, il nucleo interno, fatto di ferro pieno, e con un raggio che è il 70% delle dimensioni della Luna. Più ti immergi in profondità, più diventa caldo: parti del nucleo sono calde come la superficie del Sole.

Studiare l’interno della Terra

Come professore di scienze della terra e planetarie, studio l’interno del nostro mondo. Proprio come un medico può utilizzare una tecnica chiamata ecografia per creare immagini delle strutture all’interno del tuo corpo con le onde ultrasoniche, gli scienziati usano una tecnica simile per visualizzare le strutture interne della Terra. Ma invece degli ultrasuoni, i geoscienziati usano le onde sismiche, onde sonore prodotte dai terremoti.

Le placche tettoniche

La litosfera, composta dalla crosta e dalla parte superiore del mantello, è divisa in diversi grandi blocchi chiamati placche. Ad esempio, la placca del Pacifico si trova al di sotto dell’intero Oceano Pacifico e la placca nordamericana copre la maggior parte del Nord America. I piatti sono una specie di pezzi di un puzzle che si incastrano grossolanamente e ricoprono la superficie della Terra. Queste placche non sono statiche; si muovono. A volte è la più piccola frazione di pollici in un periodo di anni. Altre volte c’è più movimento ed è più improvviso. Questo tipo di movimento è ciò che innesca i terremoti e le eruzioni vulcaniche.

Il riscaldamento è acceso

Fonti di calore

Il movimento delle placche richiede un mantello caldo. E infatti, mentre vai più in profondità nella Terra, la temperatura aumenta. Nella parte inferiore delle placche, a circa 100 chilometri di profondità, la temperatura è di circa 1.300 gradi Celsius. Quando arrivi al confine tra il mantello e il nucleo esterno, che si trova a 2.900 chilometri di profondità, la temperatura è di quasi 2.700 °C. Quindi, al confine tra il nucleo esterno e quello interno, la temperatura raddoppia, fino a oltre 6.000 °C. Quella è la parte calda come la superficie del Sole.

Decadimento degli isotopi radioattivi

Da dove viene tutto quel calore? Non viene dal sole. Mentre riscalda noi e tutte le piante e gli animali sulla superficie terrestre, la luce solare non può penetrare per chilometri all’interno del pianeta. Invece, ci sono due fonti. Uno è il calore che la Terra ha ereditato durante la sua formazione 4,5 miliardi di anni fa. L’altra fonte di calore: il decadimento degli isotopi radioattivi, distribuiti ovunque sulla Terra.

Conclusioni

Le placche in movimento continuano a cambiare la superficie della Terra, creando costantemente nuove terre e nuovi oceani nel corso di milioni e miliardi di anni. Le placche influenzano anche l’atmosfera su scale temporali altrettanto lunghe. Ma senza il calore interno della Terra, le placche non si sarebbero mosse. La Terra si sarebbe raffreddata. Il nostro mondo sarebbe stato probabilmente inabitabile. Non saresti qui. Pensaci, la prossima volta che sentirai la Terra sotto i tuoi piedi.